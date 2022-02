XV de France : le pari Moefana en Ecosse

Moefana titulaire à l'aile, un choix assumé par Fabien Galthié au nom de la cohésion, de la politique de l'homme en forme mais aussi de la volonté d'amener de la puissance dans sa ligne de trois-quarts pour répondre au jeu très direct et très physique de son adversaire. "Il va y avoir un enjeu de domination. Et la capacité à répondre coup pour coup à des trois-quarts qui vont très très vite et qui sont très performants. Notamment les deux ailiers qui en ce moment marchent sur l'eau."

C'est aussi arrivé à Woki

Malgré sa faible expérience internationale (21 ans, 4 sélections), Yoram Moefana a déjà été décalé sur l'aile avec l'UBB à trois reprises. Il apporte sa densité, son punch, sa vitesse et sa qualité défensive. A contrario, il pourrait manquer de repères, voire être en difficulté sur les ballons hauts. "Je mets un bémol sur le jeu au pied haut, explique Imanol Harinordoquy sur rugbyrama.fr, je pense qu'il va être visé."

Le jeune centre a déjà été utilisé à l'aile par Christophe Urios. © Radio France - Justine Hamon

Normal car ce n'est pas un vrai spécialiste du poste regrette sur France Bleu Gironde un autre ancien international, le Bordelais Olivier Brouzet. "Yoram est un très bon joueur, il a certainement cette capacité de pouvoir jouer à l'aile mais est-ce qu'on n'a pas des ailiers de métier qui traversent le terrain tous les dimanches dans notre championnat ? C'est toujours cette polyvalence qu'on créé. C'est comme Cameron Woki qui est tellement utile en troisième ligne. C'est l'un des rares joueurs qui peut jouer, s'intercaler dans une ligne de trois-quarts un peu comme le faisait Olivier Magne de notre temps. Alors qu'on a aussi de très bons deuxième ligne. Je suis toujours assez surpris qu'on n'aille pas piocher vers des spécialistes."

Polyvalence, atout ou faiblesse ? La prestation du jeune Yoram Moefana à Murrayfield risque donc d'être scrutée par les observateurs et d'alimenter un débat vieux comme le rugby.

A LIRE AUSSI : Moefana à l'aile pour le choc contre l'Ecosse.