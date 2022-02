XV de France : le pilier rochelais Dany Priso convoqué, Favre, Lavault, Boudehent et Dulin rappelés

Ils sont désormais huit Maritimes à Marcoussis. Priso a été convoqué pour palier le forfait du Clermontois Bibi Biziwu positif au Covid. Le pilier rochelais rejoint Dulin, Boudehent, Favre et Lavault rappelés pour préparer la réception de l'Irlande. En plus d'Atonio, Alldritt et Danty...