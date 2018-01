Mis à l'écart par Guy Novès, le demi de mêlée clermontois n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis octobre 2015. L'intronisation de Brunel a changé la donne pour Morgan Parra, meneur de jeu et meneur d'hommes.

Clermont-Ferrand, France

On connaîtra à 14 heures ce mercredi la liste des 31 joueurs retenus pour débuter le prochain Tournoi des Six Nations. Les Clermontois Rabah Slimani, Sébastien Vahaamahina, Rémi Lamerat, Paul Jedrasiak ou encore Judicaël Cancoriet sont pressentis dans la première liste du nouveau sélectionneur Jacques Brunel. Mais c'est la convocation de Morgan Parra, qui devrait créer l'événement. Le demi de mêlée de l'ASM n'est plus réapparu chez les Bleus depuis le 17 octobre 2015, soir de défaite en quart de finale de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande.

S'il y retourne, il va mordre dedans à pleines dents - Franck Azéma

Mis à l'écart par Guy Novès, le métronome clermontois s'est jeté corps et âme dans le quotidien de son club. Jusqu'à le porter vers le titre de champion de France 2017. La brutale éviction de Novès vient de redistribuer les cartes. Et le retour de Morgan Parra en équipe de France serait logique selon son entraîneur Franck Azéma : "ça parait assez logique quand on voit ses performances et l'importance qu'il a en tant que joueur et en tant que leader dans un groupe. Je lui souhaite d'apporter son expérience et son enthousiasme.... S'il y retourne, il va mordre dedans à pleines dents". Sauf catastrophe, Morgan Parra devrait donc revoir la vie en bleu dans les prochaines semaines et connaitre grimper son compteur international désespérément bloqué à 66 sélections.

Morgan Parra de retour chez les Bleus ? Logique selon son entraîneur Franck Azéma © Maxppp - Philippe Renault

Le premier match du Tournoi des Six Nations des tricolores aura lieu le samedi 3 février face aux Irlandais au Stade de France. Mais avant de penser au Tournoi, Morgan Parra et ses coéquipiers devront d'abord se concentrer sur la Champions Cup et valider leur billet pour les quarts de finale ce samedi face aux Gallois des Ospreys. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne à 16 heures 15.