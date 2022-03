XV de France: le Rochelais Jean Baptiste Elissalde voit des anglais accrocheurs sur le dernier match des bleus

L'équipe de France ne l'a pas fait depuis 2010 : remporter le Tournoi des 6 nations en réalisant le Grand Chelem, cinq victoires en cinq matchs. A quelques jour du printemps, le rugby français est à deux crampons de s'imposer sans faute dans ce tournoi. Mais si le match se joue au Stade de France samedi soir, si l'avantage du terrain est français, les anglais ont bien envie de gâcher la fête. Jean Baptiste Elissalde est de ceux qui a réalisé le grand Chelem avec les bleus. Même si en 2004, blessé, il n'a pas joué le dernier match face aux Anglais, le rochelais a terminé meilleur marqueur de l'équipe de France juste devant Dimitri Yachvili. Entretien pour France Bleu La Rochelle.

Jean Baptiste, quelles sensations cela procure de réaliser un Grand Chelem avec le XV de France ?

Ce que cela procure tout au long de la compétition, c'est que, plus tu gagnes des matchs et plus tu te rapproches du moment où tu peux remporter cette compétition en étant invaincu. C'est beaucoup de fierté et c'est quelque chose qui marque dans l'histoire d'un rugbyman parce que ça n'arrive pas souvent. Ce serait la dixième fois ce week-end. C'est assez rare pour être exceptionnel. Çà a été pour nous, cette génération là, vraiment un rebond. Parce que en 2003, ça, ne s'était pas forcément bien terminé à la Coupe du monde et ça été une sorte de revanche pour nous. On l'avait vécu comme ça et c'était un très bon moment.

On a la sensation que le XV de France n'a jamais été aussi proche de le réaliser une nouvelle fois, et que le groupe est en plus dans de bonnes dispositions pour le faire.

Oui, l'équipe change peu. Les joueurs sont convaincus qu'ils peuvent le faire. Ils sont à cent pour cent dans le projet et on voit que cette équipe a des ressources mentales. On voit aussi que c'est une bande de bande de copains et que sur le plan rugbystique, sincèrement, je pense qu'on a aujourd'hui franchi une marche, ce que l'on n'avait peut être pas fait les autres années. Ensuite, la qualité de nos joueurs est assez incroyable. Mais le problème, c'est qu'en face, les anglais sont quand même costauds. Il faut à l'approche du match limiter la pression sur les joueurs. Là, c'est le boulot du staff de présenter ce match là comme un autre.

Il y a eu très peu de changements effectués dans le groupe France depuis la tournée d'automne. Il y a une forme de continuité.

Oui, on en avait discuté avec avec Fabien Galthié quand il était venu nous rejoindre dans le staff pour préparer la Coupe du monde. La stabilité c'était vraiment un point essentiel d'amélioration, parce que l'équipe changeait beaucoup. On n'avait pas aussi toutes les facilités qu'ils ont aujourd'hui à s'entraîner à quasiment 40 joueurs. Le groupe est donc inchangé, et dans la vision de Fabien Galthié, je le sais pour en avoir discuté avec lui, il n'est pas dans le fait de changer tout le temps d'équipe. Il veut garder le maximum et c'est ce qui se passe. On voit que la composition d'équipe change très peu et en plus, comme il gagne, il y a très peu de raisons de changer pour tester autre chose.

Cette équipe de France, on a la sensation qu'elle est finalement assez équilibrée, qu'elle présente des forces énormes devant et de grosses capacités derrière. Elle est complète.

Il y a aussi une chose qui compte beaucoup, le caractère de cette équipe. Ils se sont bien approprié le projet que voulait Fabien. Ils évoluent, dans le bon sens. Il y a surtout une très grosse force collective de résilience, notamment quand ils n'ont pas le ballon. Ils sont très, très forts en défense, à l'image des dernières séquences au pays de Galles. Et quand ils récupèrent les ballons, avec le talent des Dupont, ou autre N'tamack, ils arrivent à faire des différences incroyables en très peu de temps avec très peu de passes. Par exemple, contre l'Ecosse, les Ecossais ont fait 150 passes dans le match contre 90 pour le Quinze de France. Mais malgré tout, le résultat est là et les essais s'enchaînent parce qu'ils ont une force collective, notamment sans ballon, ce qui est assez incroyable.

Si on parle des joueurs du Stade Rochelais, Uini Atonio, Grégory Aldritt ou Jonathan Danty, on a la sensation qu'ils sont vraiment très installés à leur poste. Quasiment indiscutables.

Exact, Atonio c'est le papa du groupe, quelqu'un qui est très respecté et très bienveillant pour ses partenaires. Greg, aujourd'hui, est indiscutable à son poste parce que c'est un garçon qui fait avancer l'équipe, comme à La Rochelle d'ailleurs, et Jonathan, lui a retrouvé un deuxième souffle en équipe de France. Je pense que le fait d'être parti du Stade Français et d'avoir choisi La Rochelle lui a fait du bien. Il a repris confiance. Greg et Uini surfent aussi sur une bonne dynamique qui se passe au Stade Rochelais depuis quelques quelques années.

Si on regarde le choix du numéro 15, l'arrière de l'équipe de France, entre Jaminet et le rochelais Brice Dulin. Le choix est peut-être logique dans la mesure ou Jaminet est capable de buter ?

Je pense qu'effectivement c'est ça qui fait la différence. En plus Jaminet a été décelé en Pro D2, il fait une très bonne tournée en Australie. Mais Brice a des qualités aussi. Il n'y a pas beaucoup de différence entre ces deux joueurs, sauf bien sûr la capacité de butter. Il y a aussi la forme du moment. Mais Brice est dans le groupe, il va y rester, et je suis persuadé qu'il fera parti du mondial 2023 en France.

Un dernier mot avec vous, Jean-Baptiste Elissalde, l'Angleterre, oui, elle est forte, mais on a la sensation tout de même que cette année, elle est prenable, plus que d'habitude.

Oui peut être un peu plus prenable qu'il y a deux ans, mais attention, elle a fait preuve de vertu quand même lors de son dernier match. Parce qu'en prenant ce carton rouge très tôt la semaine dernière face aux Irlandais, ils sont derrière restés au contact pendant quasiment 60 minutes. Les Irlandais, c'est pas rien. Et puis les anglais savent nous jouer, ils sont orgueilleux aussi. "Le Crunch" c'est jamais un match comme les autres, il faut se méfier des anglais. Mais je pense tout de même qu'aujourd'hui, en effet, la France a un temps d'avance et surtout a cette dynamique de victoire.

Tout est réuni pour gagner ce match, mais il ne faut pas le jouer avant, pas trop en parler, même si, bien sûr, toute la presse évoque ce Grand Chelem. Pour les joueurs, il faut rester dans la bulle. Et puis jouer un match de rugby comme les autres, face à une équipe qui sera de toute façon très difficile à manœuvrer

Jean-Baptiste Elissalde, vous serez où demain soir pour voir le match ?

Moi, je prépare mon match à Toulouse, celui reporté dimanche soir, ( entraîneur adjoint de Montpellier ), donc je serai certainement avec les joueurs. Mais je vais le regarder comme un supporter, pas trop comme un spectateur, mais plus comme un technicien. Ce qui m'intéresse, c'est de voir l'évolution de cette équipe, comment elle joue, la possession, et la dépossession du ballon, tout ça. Mais je suis un peu loin de tout ça et j'ai beaucoup de choses à m'occuper.

Oui il y a une première place de Top 14 à conserver dans tout cela ... C'est un beau parcours, en tout cas, pour l'instant avec votre équipe montpelliéraine

Merci, c'est gentil. Mais bon, ça, c'est anecdotique pour l'instant, même si ça récompense le travail des joueurs. La saison est encore longue. Il reste 7 matchs et derrière nous cela revient fort. Il y a encore 9 équipes capables de se qualifier pour les phases finales. C'est pas parce qu'on est premier aujourd'hui que cela nous assure une qualification, donc il faut qu'on fasse attention.