XV de France - le Toulousain Dorian Aldegheri appelé pour affronter les Fidji

Six nouveaux sont appelés avec le groupe France pour affronter les Fidji dans deux semaines pour la Coupe d'Automne des Nations. Parmi eux, le Toulousain Dorian Aldegheri qui rejoint cinq autres de ses partenaires de club.

Avec les forfaits et les blessures, le sélectionneur Fabien Galthié appelle désormais six nouveaux joueurs pour rejoindre le XV de France. On retrouve le Bordelais Cyril Cazeaux ou encore le Lyonnais Baptiste Couilloud. Mais aussi le Toulousain Dorian Aldegheri.

Le pilier compte pour l'instant quatre sélections avec les Bleus et est appelé au pied levé pour remplacer les blessés. Au rayon infirmerie, on compte en effet la blessure de François Cros contre l'Irlande, une fracture du métatarse.

Avec Antoine Dupont, Romain Ntamack, Cyril Baille, Julien Marchand et Thomas Ramos, Dorian Aldegheri est le sixième Toulousain à faire partie de la sélection du XV de France. Au total, 28 joueurs appelés par le sélectionneur Fabien Galthié pour affronter les Fidji dans deux semaines prévu le 15 novembre à Vannes.