XV de France : fin de saison pour le Toulousain Anthony Jelonch, blessé au genou

Inquiétude autour du troisième ligne Anthony Jelonch. Le Toulousain a quitté ses partenaires du XV de France très tôt ce dimanche face à l'Écosse au Stade de France. Fabien Galthié annonce une rupture du ligament croisé antérieur. "Vous comprenez notre joie modérée", a lâché le sélectionneur après le match. Une blessure qui signe d'ores et déjà la fin de la saison du Toulousain.

Une véritable course contre-la-montre va s'engager pour disputer la Coupe du Monde en France qui débutera début septembre. Anthony Jelonch a quitté la pelouse de Saint-Denis dès la 24e minute ce dimanche lors du troisième match des Bleus dans le Tournoi des Six Nations. Une grande perte pour le XV de France et pour la fin de saison du Stade Toulousain.