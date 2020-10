XV de France : les 8 internationaux du Stade Toulousain rejoignent Marcoussis ce dimanche

Les 31 joueurs du XV de France sont attendus ce dimanche (lundi pour certains, notamment les joueurs du Racing) à Marcoussis pour entamer la préparation de France Pays-de-Galles qui aura lieu samedi 24 octobre au Stade de France. Et notamment nos huit Toulousains qui quittent la ville rose en fin d'après-midi : Cyril Baille, Julien Marchand, Peato Mauvaka, François Cros, Selevasio Tolofua, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos.

L'Irlande, LE rendez-vous

Les Bleus vont disputer six matches, dont un premier face au Pays de Galles qui servira de préparation avant l'Irlande. Le match qui décidera du vainqueur du Tournoi des 6 Nations 2020. C'est le rendez-vous de cet automne : "Je sentais de la frustration dans le groupe France de ne pas pouvoir jouer ce dernier match au printemps face à l'Irlande. A nous de mettre toutes les chances de notre côté, de bien préparer ce France-Irlande pour ne rien regretter", lâche Thomas Ramos arrière du Stade Toulousain. Le XV de France a l'occasion de remporter son premier Six Nations depuis 10 ans.

Trois feuilles de match maximum

Chaque joueur ne pourra pas disputer plus de trois matches avec le XV de France cet automne. Le sélectionneur dévoilera une nouvelle liste chaque semaine. "On ne sait pas trop comment ça va se passer, on a vu qu'il y avait des listes de 31 renouvelées tous les weekends. Ceux qui y seront au début feront tout pour gagner, j'espère que ceux qui y seront pour les derniers matches aussi. Le but c'est qu'il y ait des résultats en équipe de France", enchaîne l'arrière toulousain.

Trois matches, cela veut dire beaucoup plus de joueurs appelés : "Trois matches ça passe vite. D'autres joueurs auront leur chance, il va y avoir plus de joueurs concernés et plus de joueurs qui vont pouvoir se montrer donc à ceux qui sont sur le terrain de tout donner."

Du côté des clubs, cette conciliation trouvée à l'air de convenir : "Même si l'équipe de France ne nous renverra pas tout le monde, il y a une chose positive c'est que les joueurs seront relativement protégés. Pour leur intégrité physique dans une saison qui est très longue, ce n'est pas plus mal pour leur santé ça c'est sûr", se réjouit Clément Poitrenaud entraîneur des arrières toulousains.

Jeudi à 11 heures, Fabien Galthié et Raphaël Ibanez annoncera la liste des 23 joueurs retenus pour France-Pays de Galles.

Plusieurs matches de Top 14 sans eux

Pendant cette période internationale, le Top 14 ne fera pas relâche. D'ici au 5 décembre, le Stade Toulousain va affronter Lyon, le Stade Français, Castres, Pau, Agen et Bayonne.