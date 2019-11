XV de France : "les choses ont été claires entre le staff et moi" dit Thomas Ramos

Toulouse - France

Blessé le 2 octobre, lors du match France-Etats Unis comptant pour la coupe du monde au Japon, Thomas Ramos est déclaré forfait dès le lendemain sur la foi d'une IRM, Imagerie par Résonance Magnétique, passée au Japon. Rapatrié en France il est pourtant titularisé par le Stade Toulousain le 12 octobre, et à la surprise générale, pour la victoire face à Castres, 36 à 15. Une rencontre qu'il termine en larmes, submergé par l'émotion. Pour la premiére fois le joueur donne sa version des faits. Il incrimine les médecins mais pas le manager du XV de France Jacques Brunel.

"C'est médicalement que je ne comprends pas"

Selon l’arrière du XV de France c'est l'IRM japonaise qui a scellé son sort en coupe du monde "j'avais la cheville qui avait un peu tourné donc y'avait quand même quelque chose à l'IRM". Un "quelque chose" qui pousse le sélectionneur Jacques Brunel a faire un choix radical en renvoyant Thomas Ramos à la maison au profit du rochelais Vincent Rattez "un peu les boules mais sur le moment les choses ont été claires entre le staff et moi". De retour à Toulouse nouveaux examens et surprise "tout était ok". Thomas Ramos demande alors à jouer le Top 14 "j'avais besoin de passer à autre chose" et c'est ainsi qu'il se retrouve titulaire face au Castres Olympique, dix jours après la blessure, pour un match qu'il terminera en larmes, submergé par l'émotion. Une titularisation qui fera couler beaucoup d'encre. Il aura donc fallu attendre un mois de plus pour avoir enfin la version du joueur, et son sentiment, qui tient en une phrase "Sportivement je peux comprendre le choix mais médicalement c'est vrai que c'est allé très très vite". Une déclaration qui tombe à pic à la veille de la présentation du nouveau staff de l'équipe de France, à Montgesty, dans le Lot, le village de Fabien Galthié.