XV de France : les mondialistes clermontois sont arrivés à Marcoussis

Clermont-Ferrand, France

Ils sont 37 à postuler pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu du 20 septembre au 2 novembre au Japon. 31 ont leur billet d'avion validé, mais six autres sont "réservistes" et se tiennent prêts pour un éventuel embarquement. Le Stade Toulousain représente le plus gros contingent d'internationaux français, mais l'ASM Clermont, finaliste malheureux du Top 14, talonne le quota des champions de France 2019.

7 + 1 = 7 ?

Sauf pépin physique, Arthur Iturria, Wesley Fofana, Camille Lopez, Damian Penaud, Alivereti Raka, Rabah Slimani et Sébastien Vahaamahina, s'envoleront pour l'Asie le 7 septembre prochain. Un 8e joueur clermontois caresse cet espoir : le pilier Etienne Falgoux. Marcoussis avait des allures de rentrée des classes ce week-end.

Les tricolores vont rester à Marcoussis pendant 10 jours avant de partir pour le premier des trois stages prévus par Jacques Brunel et son staff. Le XV de France va rester une semaine à Cap d'Ail dans les Alpes-Maritimes. Début août, direction l'Espagne pour un stage à Valence, puis retour sur la French Riviera à la mi-août pour un dernier stage à Nice. Des séquences collectives entrecoupées de petits retours à la maison. L'équipe de France disoutera également trois matchs de préparation. Enfin, deux autres séquences sont programmées au CNR fin août et début septembre, avant le grand départ pour le pays du soleil levant.

Trois matchs de préparation