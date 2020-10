XV de France : les joueurs de l'UBB Matthieu Jalibert et Cameron Woki sélectionnés pour la tournée d'automne

De la continuité pour les Bleus de l'UBB. Matthieu Jalibert et Cameron Woki ont été sélectionnés ce mercredi par Fabien Galthié pour disputer les six rencontres de l'automne de l'équipe de France. Jalibert et Woki étaient les deux seuls bordelais à avoir eu du temps de jeu lors du dernier Tournoi, contrairement à Cyril Cazeaux, Alexandre Roumat et Maxime Lucu, qui faisaient partie de la première liste élargie du XV de France et n'ont pas été appelés.

Cette sélection de 31 joueurs compte cinq joueurs à zéro cape : George-Henri Colombe et Olivier Klemenczak (Racing 92), Killian Geraci (Lyon), Selevasio Tolofua (Toulouse), et Arthur Retière (La Rochelle).

Jalibert, qui fêtera ses 22 ans pendant la tournée, compte cinq sélections en Bleu, dont quatre lors du dernier Tournoi. Il avait passé le début de la compétition à remplacer Romain Ntamack, jouant 27 minutes seulement sur les trois premiers matchs, avant d'en passer 72 sur le terrain lors de la défaite en Écosse (28-17). Woki, de son côté, était sorti du banc lors des victoires contre l'Angleterre et l'Italie pour ses deux premières sélections.

L'équipe de France terminera le Tournoi des Six Nations 2020 interrompu par la pandémie de coronavirus, en affrontant l'Irlande le 31 octobre au Stade de France. Une semaine avant, les Bleus auront joué un test contre le Pays de Galles, déjà au Stade de France. Le 15 novembre, les Français s'attaqueront à l'Autumn Nations Cup, une compétition à huit. Les Bleus affronteront l'Ecosse, l'Italie et les Fidji dans le groupe B, avant de défier en match de classement une équipe de la poule A, celle de l'Angleterre, de l'Irlande et du pays de Galles.