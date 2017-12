Toulouse, France

Le divorce entre Guy Novès et Bernard Laporte officialisé mercredi, se pose maintenant la question de l'après. Ce qui se semble se confirmer pour l'ex entraîneur du Stade Toulousain et ses adjoints en bleu, c'est que cela va se solder par une procédure de licenciement pour faute grave. C'est ce qu'indiquerait le courrier préalable au licenciement qu'aurait reçu Guy Novès et son staff de la part de la Fédération Française de Rugby. Tout cela finira sans doute devant la justice.

"Ces assistants fantômes"

Sur le plan sportif, comment le XV de France va préparer les prochaines échéances ? Qui pour accompagner Jacques Brunel le nouveau sélectionneur ? Bernard Laporte le président de la Fédération a évoqué des pistes, un nouveau fonctionnement qui interroge beaucoup. Il souhaiterait que le staff d'adjoint de Jacques Brunel soit composé de 4 à 6 entraîneurs du Top 14, qui viendraient tour à tour au chevet de l'équipe de France. Pour Ugo Mola, rapprocher le Top 14 et le XV de France, c'est "une idée vertueuse". Mais solliciter des entraîneurs et leur demander de quitter quelques jours ou quelques semaines leur club et se rendre disponible pour les bleus, ça, il ne voient pas comment faire.

En tout cas quand on lui demande si lui serait prêt à le faire : "Pour moi la question ne peut même pas se poser tant ça me paraît incongru. Incongru et inapproprié. Alors on a la politique de l'homme en forme , pourquoi pas la politique de l'entraîneur en forme", lance avec ironie celui qui a remplacé Guy Novès à la tête du Stade Toulousain. "Je crois quand même que le projet équipe de France mérite un peu mieux et très certainement plus structuré que ce qui est annoncé. Je pense que c'est Jacques Brunel qui va devoir réfléchir à tout ça et à ces fameux assistants qui pour l'instant restent fantômes".

"On est tous un peu dans l'inconnu"

Antoine Dupont, le demi de mêlée international du Stade Toulousain, s'est également présenté à la conférence de presse de ce jeudi qui devait à l'origine permettre d'évoquer uniquement le match entre le Stade Toulousain et Toulon. Mais dans une salle de presse anormalement pleine, il a aussi été questionné sur la situation à la tête du XV de France. "On va encore en entendre parler beaucoup jusqu'au Tournoi des six Nations puisqu'on est tous un peu dans l'inconnu avec ce changement de staff", explique Antoine Dupont. Quant à la nécessité de redorer l'image du XV de France : "Cela passera forcément par les joueurs et ce qu'ils feront sur le terrain. Quelque soit le staff, si les joueurs ne font pas les actes nécessaires sur le terrain, les choses ne bougeront pas."

Et il y a déjà urgence à faire bouger les choses, Jacques Brunel, le nouveau sélectionneur, a annoncé vouloir gagner le tournoi des 6 Nations. Le premier match, c'est dans un mois contre l'Irlande.