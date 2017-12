Toulouse, France

Fuite dans la presse et un coup de fil

Le président de la Fédération Française de Rugby avait assuré qu'il donnerait sa décision sur l'avenir du manager général dans une conférence de presse. Mais dès le lendemain les fuites dans les médias annonçaient l'arrivée de Jacques Brunel. Bernard Laporte a fini par confirmer l'information ce mercredi devant cinq médias choisis par la nouvelle agence de communication de la FFR. Il dit avoir prévenu Guy Novès de sa décision la veille : "J'ai appelé Guy hier matin et ça a été une discussion douloureuse parce que j'ai le respect de l'homme et de ce qu'il a gagné. Mais encore une fois ce serait grave de dire que ce n'est que de sa faute parce que ce n'est pas ça (...) Nous avons estimé avec le bureau fédéral que ce n'était plus l'homme de la situation"

Mais la méthode choque

"il n'y a pas de communication entre le président de la Fédération et Guy Novès et c'est le vrai problème. (...) C'est une histoire qui aujourd'hui est en train de déchirer le rugby français. (...) Si c'est des règlements de compte c'est dommage" Serge Blanco ancien vice-président de la FFR.

"Je suis très triste pour Guy, je ne pense pas qu'il méritait cela. Ce que je trouve totalement anormal et inadmissible ce sont les fuites dans les médias avec le nom de ceux qui le remplaceraient comme j'ai trouvé complètement anormal le soit-disant audit de la Fédération auprès des clubs (...) Guy n'a pas été respecté" Jean-René Bouscatel ancien président du Stade Toulousain.

"Sur le fond, le politique a pris le pas sur le sportif. Et sur la forme, c’est tout le statut de l’entraîneur qui est dévalué", regrette sur RMC l'ancien sélectionneur du XV de France Pierre Berbizier qui s'interroge : Est-ce que le manager ne sera pas Bernard Laporte avec Jacques Brunel?"

Au Capitole comme sur les réseaux sociaux, les Toulousains sont nombreux à avoir marqué leur soutien à l'ancien homme fort du Stade Toulousain. À commencer par le maire :

#Toulouse vous soutient, cher Guy #Novès, et reste fière de vous. Dommage que la @FFRugby ne vous ait pas laissé le tps nécessaire pour déployer tout votre génie tactique. Celui-là même qui avait conduit le @StadeToulousain à 10 titres de champion de 🇫🇷 et 4 coupes d’🇪🇺 — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) December 27, 2017

L'ancien adjoint aux sports de la ville de Toulouse, le conseiller municipal socialiste François Briançon a aussi posté son commentaire

Il y a certainement beaucoup de choses à changer dans le rugby français. D’abord retrouvons l’élégance, celle qui a manqué à @BernardLaporte et que symbolise Guy #Novès. Continuons avec la classe dont la @FFRugby manque cruellement et finissons par la reconnaissance. #VALEURSpic.twitter.com/b9u2HrdIjH — François Briançon (@fbriancon) December 27, 2017

Le gersois Jacques Brunel prendra ses fonctions début janvier. Il sera manager du XV de France jusqu'à la coupe du monde au Japon en 2019. L'ancien sélectionneur de l'Italie et actuel entraîneur de Bordeaux-Bègles sera entouré d'adjoints "tournants" à Marcoussis : des entraîneurs du Top 14 qui se relaieront au coup par coup.