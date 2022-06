XV de France : les Rochelais sur le banc pour débuter la tournée estivale au Japon

Le sélectionneur Fabien Galthié a dévoilé ce jeudi la composition de XV de France qui affrontera le Japon samedi (à 8 heures, heure française) au Toyota Stadium d'Aichi, à l'occasion du premier match de la Tournée estivale des Bleus.

Le talonneur Pierre Bourgarit, le pilier et futur Toulonnais Dany Priso, et le deuxième-ligne Thomas Lavault débuteront la rencontre sur le banc des remplaçants. Ce dernier devrait donc vivre sa toute première sélection en équipe de France.

Même sort pour le demi d'ouverture palois et futur Rochelais, Anthony Hastoy. En revanche, Yoan Tanga (25 ans) sera titulaire en troisième-ligne. Une première pour le futur ex-racingman.

Ce sera une première également pour le deuxième-ligne bordelais Thomas Jolmes (26 ans), qui a évolué avec les Maritimes de 2017 à 2020. Ses coéquipiers à l'UBB Maxime Lucu et Matthieu Jalibert formeront la charnière tricolore.

Autre enseignement majeur de ce quinze de départ composé par Fabien Galthié, le retour du Toulonnais Charles Ollivon (29 ans) qui retrouve les Bleus et son brassard de capitaine après plus d'un an sans sélection à cause d'une blessure au genou.

Le staff tricolore a opté pour un banc composé de six avants et de deux trois-quarts. La France reste sur huit victoires consécutives (tests-matchs et tournoi des six Nations) et pourrait pourrait établir ainsi un nouveau record d'invincibilité en cas de succès samedi au Japon..

La composition du XV de France

Titulaires : Jaminet - Penaud, Vakatawa, Moefana, Lebel - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon (cap.), Tanga, Cretin - Jolmes, Flament - Bamba, Mauvaka, Gros

Remplaçants : Bourgarit, Priso, Falatea, Lavault, Tolofua, Macalou, Couilloud, Hastoy