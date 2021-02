Le demi de mêlée Antoine Dupont et le talonneur Julien Marchand ne font pas partie des 31 joueurs sélectionnés par Fabien Galthié pour affronter l'Écosse. Tous deux positifs au Covid-19, ils sont donc placés à l'isolement.

XV de France : les Toulousains Antoine Dupont et Julien Marchand ne joueront pas contre l'Écosse

C'était à craindre et la nouvelle ne ravit personne, que ce soit les fans du Stade Toulousain comme du XV de France. Les Toulousains Antoine Dupont et Julien Marchand ne font pas partie de la liste des 31 joueurs sélectionnés pour la rencontre face à l'Écosse. Le Covid-19 est passé par là, et les deux joueurs sont positifs.

Egalement positifs, le toulonnais Gabin Villière et le Montpelliérain Mohamed Haouas ne sont pas retenus dans cette nouvelle liste.

Ils louperont donc la réception de l'Écosse dimanche 28 février pour la troisième journée du tournoi des Six Nations, coup d'envoi à 16h.

Neuf cas de Covid

En plus du talonneur Julien Marchand, le centre Arthur Vincent est également positif au Covid-19, ce qui fait grimper le nombre de cas à neuf dans le XV de France, joueurs et staff confondus.

Le sélectionneur Fabien Galthié a en effet lui-aussi été testé positif dans la semaine.