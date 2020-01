XV de France : les Toulousains Ramos, Mauvaka et Tolofua libérés pour affronter l'UBB

Le staff du XV de France a donné ce jeudi les noms des joueurs libérés pour disputer la 14e journée de Top 14. Trois Toulousains sont de retour pour préparer la venue de l'UBB dimanche : Thomas Ramos, Peato Mauvaka et Selevasio Tolofua. Wilfrid Hounkpatin retrouve le CO pour la réception du Racing.

Toulouse, France

Le Stade Toulousain récupère pour ce weekend trois de ses huit internationaux partis en début de semaine à Nice préparer le tournoi des 6 Nations. Les Bleus restés à Nice affronteront eux l'équipe de France militaire samedi.

Un moindre mal pour affronter le leader du Top 14

Privé des deux piliers Dorian Aldegheri et Charlie Faumuina (blessés), de l'ouvreur Zack Holmes (suspendu), le staff toulousain a également travaillé cette semaine sans ses huit internationaux français, partis à Nice avec le XV de France. Trois d'entre eux sont de retour à Toulouse ce jeudi. Thomas Ramos, Peato Mauvaka et Selevasio sont disponibles pour affronter l'UBB, leader du Top 14 et qui compte 17 points d'avance sur les Rouge et Noir en championnat.

Julien Marchand, Cyril Baille, François Cros, Romain Ntamack et Antoine Dupont restent eux avec les Bleus.

Hounkpatin rentre à Castres

Appelé pour la première fois avec les Bleus en remplacement de Dorian Aldegheri, le pilier du Castres Olympique Wilfrid Hounkpatin a aussi été libéré. Il est donc disponible pour préparer un match crucial pour le CO face au Racing 92 samedi (18 heures).

Les 14 joueurs qui retrouvent leur club ce weekend

Thomas Ramos, Peato Mauvaka, Selevasio Tolofua (Toulouse)

Wilfrid Hounkpatin (Castres)

Louis Carbonel, Gervais Cordin, Julien Heriteau, Jean-Baptiste Gros (Toulon)

Maxime Lucu, Cyril Cazeaux, Cameron Woki (UBB)

Kylan Hamdaoui, Lester Etien (Stade Français)

Killian Geraci (LOU)

Ces 14 joueurs retrouveront les Bleus dimanche soir à l'issue de ce weekend de Top 14. La composition de l'équipe alignée contre l'Angleterre (2 février) sera dévoilée le 30 janvier.