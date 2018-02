Pour sa première titularisation, le troisième ligne centre de l'Union Bordeaux-Bègles a vécu un après-midi difficile sur la pelouse de Murrayfield. Et n'a pu empêcher les Bleus de concéder un nouveau et inquiétant revers (32-26).

France Bleu : quel sentiment après cette défaite ?

Marco Tauleigne : De la déception d’abord. Je pense qu’on s’est perdu le match tout seul. C’est nous qui avons donné les munitions pour se faire abattre.

En première mi-temps, vous êtes dans le coup pourtant ?

On est dans le match, on a fait ce qu’il fautt faire pour pouvoir scorer. On est devant et on tient le bon bout.

Si on arrive à mettre notre jeu en place comme en première mi-temps et qu’on évite de faire des fautes stupides, ça ira mieux.

Alors comment expliquer la défaite ?

Parce qu’on a été trop indiscipliné en seconde période, on les laisse revenir au score trop facilement. Et au final on est derrière. Peut-être qu’on s’est dit que ça allait le faire, qu’on s’est un peu leurré. Je ne sais pas.

Les Bleus ont tenu une heure avant de craquer. © Maxppp - Maxppp

Un problème de rythme, de confiance collective ?

Non pas du tout. Le rythme, on était dedans. On a eu l’envie. C’est surtout l’indiscipline. Si on arrive à gommer ces erreurs là, on sera devant au score plus facilement. Si on arrive à mettre notre jeu en place comme en première mi-temps et qu’on évite de faire des fautes stupides, ça ira mieux.

Ça fait presque un an que le XV de France n’a plus gagné, ça commence à être long ?

Forcément, c’est compliqué. Nous on ne travaille pas pour perdre les matches. On essaie de faire en sorte de les remporter. On a encore des choses à travailler. On s’y remettra dès le prochain rendez-vous.