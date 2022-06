XV de France : Rémy Baget, Matis Perchaud et Max Spring dans la liste évoquée pour le Japon par Galthié

La cerise sur le gâteau, d'une fin de saison réussie. Pour Rémy Baget et Matis Perchaud, le début de l'été pourrait être studieux, du côté du Japon. En effet, le nom des deux joueurs de l'Aviron Bayonnais figure dans le groupe dessiné pour la tournée au Pays du Soleil Levant. "Un nouvel incubateur", c'est comme ça que Fabien Galthié décrit cette fenêtre internationale dans une interview parue ce vendredi dans Midi Olympique. En effet, le sélectionneur devra composer avec les absences des joueurs qui disputeront la finale du Top 14, d'autant qu'il compte déjà laisser certains joueurs au repos, à l'issue d'une saison très longue (Antoine Dupont, Romain Ntamack, Anthony Jelonch ou encore Romain Taofifenua).

Dans cette première liste indicative, on retrouve donc les deux joueurs de l'Aviron : le trois-quart Rémy Baget et le pilier gauche Matis Perchaud. Le premier (24 ans) a terminé meilleur marqueur de la saison sur les bords de Nive avec 15 essais, pour 31 matches disputés dont 27 en tant que titulaire. Le second (19 ans, 1m87 pour 112 kg) continue de pousser. “Au niveau du pack, le pilier bayonnais est dans les radars”, explique le sélectionneur des Bleus. Après 11 matches en 2020-21, le Mugertar vient de compléter 21 feuilles de match de Pro D2 sous le maillot ciel et blanc, pour six titularisations. Une année marquée aussi par ses prestations avec l’équipe de France U20. Deux fois titré homme du match lors du Tournoi des Six Nations, face à l’Italie et l’Angleterre.

"Un révélateur de talents"

Parmi les joueurs basques qui pourraient faire partie de la liste des Bleus cet été : Max Spring, l'arrière du Racing 92. L'enfant d'Irouléguy (21 ans, 1m73 pour 75 kg), ancien joueur de l'US Nafarroa, est l'une des révélations du club francilien cette année, avec 11 matches joués, pour deux essais et des prestations remarquées, malgré la concurrence féroce des internationaux.

Les autres joueurs cités par Fabien Galthié : le pilier Thomas Laclayat (Oyonnax, parti à Clermont), les demis de mêlée Nolann Le Garrec (Racing 92) et Léo Coly (Mont-de-Marsan, parti à Montpellier). Mais aussi le talonneur Christopher Tolofua (Toulon), le pilier Sipili Falatea (Clermont), les 3es lignes Pierre Bochaton et Bastien Vergnes-Taillefer (Bordeaux-Bègles), Matthias Haddad (La Rochelle), Jordan Joseph (Pau)... La liste définitive des 42 joueurs qui composeront le groupe des Bleus ne sera annoncée que le dimanche 19 juin après le match des Barbarians Britanniques, pour tenir compte d’éventuelles blessures. Un groupe new-look qui décollera le 22 juin, pour deux test-matches face aux Brave Blossoms (les 2 et 9 juillet prochains).