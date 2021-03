XV de France : Matthieu Jalibert annonce son forfait pour France-Écosse

Le demi d’ouverture de l'Union Bordeaux-Bègles et de l'équipe de France Matthieu Jalibert ne disputera pas le décisif France-Écosse, dernier match du Tournoi des Six Nations, vendredi. Sorti sur blessure samedi contre le Pays de Galles, il a lui-même annoncé son forfait sur les réseaux sociaux.

Il n'y aura pas de Matthieu Jalibert, ce vendredi, sur la pelouse du Stade de France. Le demi d'ouverture de l'UBB et des Bleus a lui-même annoncé son forfait ce dimanche, sur les réseaux sociaux. "Fin du Tournoi pour moi [...] Plus fort ensemble", a écrit le numéro 10 des Bleus (22 ans, 11 sélections) sur son compte Instagram.

Matthieu Jalibert a lui-même annoncé son forfait sur son compte Instagram. - Instagram mattjalibert

La veille, le match de Matthieu Jalibert face au Pays de Galles (32-30) s'était arrêté dès la 30e minute, lors d'une percussion du Gallois Jonathan Davies. Touché à la mâchoire et visiblement sonné, le numéro 10 des Bleus avait été remplacé par Romain Ntamack. Il n'avait pas satisfait au protocole commotion, mais, en conférence de presse, le sélectionneur Fabien Galthié indiquait que Jalibert allait bien, et participait à la troisième mi-temps.

Le jeune Bordelo-Béglais aura donc disputé comme titulaire les quatre matchs des Bleus dans le Tournoi des Six Nations, cumulant au total 249 minutes, en jouant deux matchs dans leur intégralité, face à l'Angleterre et l'Irlande. Quasiment impeccable au pied avec 34 points inscrits (15/18 face aux perches, dont deux sans-faute contre l'Italie et l'Angleterrre), il aura également offert deux essais avec deux passes décisives à Antoine Dupont contre le Pays de Galles et Damian Penaud face à l'Angleterre. Ciblé en défense pas les Gallois samedi, il s'était rendu coupable de quelques pêchés de gourmandise face aux Anglais, mais sa copie reste excellente dans l'ensemble. Le staff avait d'ailleurs décidé de le titulariser lors des deux dernières rencontres, malgré le retour dans le groupe de Romain Ntamack.

Vendredi, c'est bien le Toulousain, qui a disputé 50 minutes contre le Pays de Galles, qui pourrait débuter. S'il décide de garder un numéro 10 sur le banc, le staff devrait faire confiance au Toulonnais Louis Carbonnel. Le staff des Bleus doit annoncer lundi le groupe de 31 joueurs pour préparer le match de vendredi (21 heures) contre l'Écosse, au stade de France. Les Bleus doivent l'emporter avec le point de bonus offensif et avec un écart de 21 points pour remporter le Tournoi des Six Nations, qui serait leur premier depuis 2010.