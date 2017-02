XV de France : "On ne mérite peut-être pas ces compliments" pour Rémi Lamérat

Battus de peu en Angleterre et restant sur une série frustrante de trois défaites, les Bleus veulent débloquer leur compteur victoire dans le Tournoi des Six Nations ce dimanche (16h) face à l'Ecosse. En soignant les détails, confie le centre girondin de l'ASM Clermont.

France Bleu : Il y a-t-il plus de pression et de tension au moment de recevoir l'Ecosse ?

Rémi Lamerat : J'entendais le mot urgence. C'est sans doute un peu dur mais on a forcément un peu plus de pression parce qu'on reçoit et parce qu'on a commencé le Tournoi par une défaite. On sait qu'une autre, dimanche, nous éliminerait complètement de la course. Maintenant il ne faut pas que cette pression soit négative, qu'elle nous inhibe. Au contraire, j'ai senti toute la semaine que le groupe était vraiment frustré et avait envie de donner plus pour régler ces petits détails qui nous permettraient de sortir heureux des matches. Je pense que cette pression va nous apporter beaucoup de positif.

Le problème aujourd'hui, c'est le manque de réalisme ?

On en parle, c'est le point faible de ces trois derniers matches. On ne va pas les rejouer mais, avec un peu plus de réalisme, on aurait peut-être fini avec trois victoires, ce qui aurait été vraiment sympa. La finition, ça englobe énormément de choses. Du travail rugbystique, du travail mental, de la lucidité et de la concentration. On en a tous conscience et c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Le mettre en pratique sur le terrain avec une victoire nous aiderait à avoir cette confiance.

L'Ecosse ou un autre, on s'en fiche un petit peu. On aurait aimé que ce soit aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Ça aurait été trois belles victoires à notre tableau de chasse pour un jeune groupe en pleine progression.

On fait aujourd'hui beaucoup de compliments à cette équipe qui perd...

Les compliments nous font plaisir mais on est conscient qu'on ne les mérite peut-être pas. On sait qu'on fait plaisir aux gens car le projet de jeu est sympa à voir en oeuvre, qu'il y a quelques années, c'était des matches où on en prenait quarante alors que là on perd de trois points. Mais en toute humilité, quand on voit les joueurs qu'il y a dans le groupe et le travail qu'on fait, staff compris, on se dit que ces compliments là n'ont pas lieu d'être parce qu'on doit encore fait mieux. On ne s'endort pas en pensant aux choses positives dites sur nous.

L'Ecosse va payer l'addition ?

L'Ecosse ou un autre, on s'en fiche un petit peu. On aurait aimé que ce soit aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Ça aurait été trois belles victoires à notre tableau de chasse pour un jeune groupe en pleine progression. Malheureusement ce n'est pas le cas donc on va essayer de faire payer l'addition au prochain même si les équipes en face travaillent autant que nous et ne dorment pas pendant la semaine.

Il y a de la frustration, de la colère aussi ?

On a tous notre petite erreur qui fait qu'on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête et qu'on a fait perdre l'équipe. Donc forcément on est en colère individuellement. Pas collectivement parce qu'on est dans un état d'esprit d'entraide et de solidarité. Je n'ai pas vu d'accablement Mais ces sentiments vont nous permettre d'avancer.

Rémi Lamerat et le XV de France en recherche d'efficacité. © Maxppp - MaxPPP

L'Ecosse, c'est un collectif mais aussi de grandes individualités comme Stuart Hogg ou Greg Laidlaw ?

Oui et ils s'appuient beaucoup dessus. Leur système est fait pour mettre ces joueurs là en valeur et c'est logique. Ce sont des joueurs très dangereux. Nous, on a va plus se focaliser sur le collectif mais si on peut les museler d'entrée, on aura fait la moitié du boulot.

Aujourd'hui, vous sentez-vous installé au centre de l'attaque tricolore ?

Installé...Je ne comprends pas trop. L'équipe de France, comme le club, ça n'appartient à personne. C'est compliqué de se sentir indiscutable à un poste, notamment au mien, quand on sait le talent qu'il y a dans le championnat français. Moi je le prends plus comme une marque de confiance de ce staff là. On n'aura pas 50 000 chances non plus d'être dans la continuité, c'est une des marques de fabrique depuis sa prise de fonction. Il va falloir se mettre à gagner pour confirmer que cette équipe là est peut-être en place.