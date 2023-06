XV de France : neuf Rochelais, dont Brice Dulin, retenus pour préparer la Coupe du monde

La Coupe du Monde, vous y pensez tous les matins en vous rasant ? "Je ne me rase qu'une fois par semaine", avait répondu avec malice Brice Dulin début juin. Lors de cet entretien accordé à France Bleu La Rochelle , l'arrière du Stade Rochelais, 36 sélections, n'avait pas caché son profond désir de retrouver la famille tricolore, pour un dernier tour de piste international. Lui qui a annoncé sa fin de carrière dans deux ans et dont le dernier match avec le XV de France remonte au 26 mars 2021 et une défaite contre l'Écosse lors du Tournoi des Six Nations. Brice Dulin fait partie des 42 joueurs qui vont préparer la Coupe du monde de rugby pour l'équipe de France , a annoncé Fabien Galthié ce mercredi.

"Très très fier"

À 33 ans, Brice Dulin est comme le bon vin. Il se bonifie avec l'âge et les deux dernières finales de Champions Cup et de Top 14 en sont la parfaite illustration. Sérénité, assurance et vista. L'arrière rochelais a réalisé une saison suffisamment pleine pour se rappeler aux bons souvenirs de Fabien Galthié. Faire partie des 42 joueurs retenus pour la préparation de la prochaine Coupe du Monde en France (8 septembre - 28 octobre) apparaissait de plus en plus logique, d'autant que derrière l'incontournable Toulousain Thomas Ramos, la donne a changé. Quoi que buteur, Melvyn Jaminet a sans doute un peu reculé dans la hiérarchie des 15. "Très très fier", a réagi ce mercredi Brice Dulin sur les réseaux sociaux.

La preuve par neuf

Brice Dulin fait donc partie des 42 joueurs retenus pour préparer la Coupe du monde. Il n'en restera que 33 lors de l'annonce du groupe définitif le 21 août prochain. Huit autres Rochelais ont été appelés par le staff tricolore. Uini Atonio, Pierre Bourgarit, Reda Wardi, Grégory Aldritt, Paul Boudehent, Yoan Tanga, Antoine Hastoy, et Jonathan Danty.

Si cela ne faisait pas l'ombre d'un doute pour les Maritimes rangés dans la catégorie des "cadres", la présence de Boudehent, Tanga et Hastoy est une belle validation de la saison presque parfaite du Stade Rochelais.