XV de France : Ntamack et Ramos sur la feuille de match contre l'Australie ?

Une série de matchs pour se mesurer aux grosses écuries internationales à moins d'un an de la coupe du monde à la maison : le XV de France entame ce vendredi sa tournée d'automne avec un match contre l'Australie au stade de France.

La composition est attendue ce vendredi à la mi-journée. Et il devrait y avoir un certain nombre de joueurs du Stade Toulousain sur la feuille de match : ils sont actuellement neuf dans le groupe.

Romain Ntamack a la confiance du staff

Romain Ntamack sera probablement le retour dans le groupe. Le demi-d'ouverture du Stade, blessé au tibia depuis le 11 septembre contre Toulon, n'a pas encore rejoué en club. Mais a été aligné la semaine dernière parmi les probables titulaires lors du premier entraînement à haute intensité, aux côtés de Thomas Ramos à l'arrière et de Yoram Moefana à l'aile. Le staff tricolore a tenu à garder Ntamack à Marcoussis pendant toute la préparation. William Servat est l'entraîneur des avants du XV de France : "Romain a été blessé mais on connait son sérieux et la qualité de son travail. Il s'est donné les moyens de revenir pour rentrer dans le projet de l'équipe de France. Il était important que Romain reste toute la semaine pour les entrainements de haute intensité pour lui donner aussi la possibilité de trouver des habitudes avec les centres, les ailiers, les avants : réintégrer ce système collectif, c'est aussi lui donner la capacité de revenir très performant pour le match contre l'Australie."

Thomas Ramos pressenti

Au-delà des Dupont, Jelonch, Baille ou Marchand, un autre Toulousain devrait être sur la feuille de match : Thomas Ramos. Souvent cantonné à un rôle de doublure chez les Bleus, il devrait enfin avoir sa chance, à l'arrière, en l'absence de son coéquipier chez les Rouge et Noir Melvyn Jaminet, qui est blessé. Ramos enchaîne depuis plus d'un mois les performances de haut niveau en Top 14 avec Toulouse, au poste de demi d'ouverture. Il n'a pas toujours convaincu Fabien Galthié de le sélectionner en bleu, mais il fait un début de saison tonitruant. Et ce n'est pas son partenaire de club Matthis Lebel qui dira le contraire : "Je crois qu'il est très attaché au rugby et au Stade Toulousain. Il ne s'est pas dégonflé quand le club a signé de très bons joueurs à son poste. Il a travaillé dur pour avoir le début de saison le plus complet possible et il l'a montré sur tous les matches qu'il a joués depuis le début de de la saison : il n'est jamais passé à côté. C'est un mec qui aime le rugby qui s'intéresse à ce qu'il peut améliorer, à ce qu'il peut apporter à l' équipe. C'est un bosseur."

Le XV de France doit disputer deux autres rencontres au mois de novembre : le 12 contre l'Afrique du Sud à Marseille et le 20 contre le Japon à Toulouse.