XV de France : Olivier Klemenczak, formé à Soustons et Dax, pour la première fois dans la liste des 31

Ce mercredi, Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a annoncé la composition de la première liste de la saison afin de préparer les matches contre le pays de Galles et l'Irlande. Le Landais Olivier Klemenczack, formé à Soustons et Dax, est appelé pour la première fois.

Il y a une nouveauté landaise dans la liste des 31 annoncée ce mercredi par Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, pour préparer les matches contre le Pays de Galles, le 24 octobre, et l'Irlande, le 31 octobre. Au centre, on trouve pour la première fois Olivier Klemenczak (Racing 92), formé à Soustons et Dax. Le joueur de 24 ans, 1m81 et 81 kg, évolue actuellement au Racing 92.

Olivier Klemenczack apprend le rugby à Soustons à l'âge de 5 ans

Né en 1996 en en région parisienne, Olivier Klemenczak s'installe rapidement à Soustons, dans les Landes, où il commence à pratiquer le rugby dès ses 5 ans. En catégorie U16, Olivier est recruté par l’US Dax alors en PRO D2. Il intègre alors le club de formation de Dax. Le trois-quart centre réalise alors 7 rencontres lors de sa première saison avec l’US Dax.

Olivier Klemenczak participe à des stages de préparation avec l’équipe de France U20. En 2016, il dispute deux rencontres de la coupe du monde U20 avec l’équipe de France en Angleterre.

La liste des 31 joueurs sélectionnés

Piliers :

Cyril Baille (Toulouse)

Jean-Baptiste Gros (Toulon)

Demba Bamba (Lyon)

George-Henri Colombe (Racing 92)

Mohamed Haouas (Montpellier)

Talonneurs :

Camille Chat (Racing 92)

Julien Marchand (Toulouse)

Peato Mauvaka (Toulouse)

Deuxièmes lignes :

Bernard Le Roux (Racing 92)

Paul Willemse (Montpellier)

Killian Geraci (Lyon)

Romain Taofifenua (Toulon)

Troisièmes lignes :

Charles Ollivon (Toulon)

François Cros (Toulouse)

Cameron Woki (Bordeaux-Bègles)

Dylan Cretin (Lyon)

Grégory Alldritt (La Rochelle)

Selevasio Tolofua (Toulouse)

Arrières :

Thomas Ramos (Toulouse)

Anthony Bouthier (Montpellier)

Ailiers :

Vincent Rattez (Montpellier)

Arthur Retière (La Rochelle)

Teddy Thomas (Racing 92)

Centres :

Virimi Vakatawa (Racing 92)

Gaël Fickou (Stade Français)

Arthur Vincent (Montpellier)

Olivier Klemenczak (Racing 92)

Demis d'ouverture :

Romain Ntamack (Toulouse)

Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles)

Demis de mêlée :