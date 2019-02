XV de France : Parra et Lopez payent la note

Clermont-Ferrand, France

Ils payent probablement deux premiers matches ratés, en tout cas loin de leurs standards clermontois. Ils sont peut être aussi sacrifiés sur l'autel de l'opinion publique, de nombreux supporters des Bleus réclamant leur tête sur les réseaux sociaux (sauf les supporters de l'ASM évidemment). Et puis ils sont peut être aussi (et surtout?) écartés pour avoir oser critiquer le manque de préparation de l'équipe de France après la déroute face aux anglais. En tout cas, Morgan Parra et Camille Lopez font office de bouc émissaire après le match à Twickenham et ne seront même pas sur la feuille de match.

Les supporters clermontois pourront ironiser en disant qu'ils ne risquent pas de se blesser avec les Bleus et qu'ils seront frais (et probablement revanchards) pour jouer avec leur club. Malgré tout, ils ne seront pas libérés pour disputer le doublon du week-end prochain et le difficile déplacement des jaunes et bleu à Lyon, le sélectionneur désire garder tout son groupe à Marcoussis pour préparer le match face à l'Ecosse.

Un seul clermontois à la charnière : Greg Laidlaw...

Ce sont donc Dupont et Ntamack qui seront chargés d'animer le jeu français, avec Serin et Belleau en relais en cours de rencontre. Jacques Brunel a attaqué le tournoi en voulant produire du jeu avec l'expérience de la charnière clermontoise, il a changé ses plans face aux anglais et bouleverse encore tout cette fois-ci. La jeune charnière toulousaine est évidemment capable d'envoyer du jeu mais c'est la troisième stratégie en trois rencontres alors que les adversaires des bleus travaillent eux dans la continuité. De quoi probablement laisser perplexe Greg Laidlaw, confortablement installé avec Finn Russell à la tête du XV écossais, sans qu'une mauvaise performance ne remette tout en cause.

Les autres clermontois conservent leur place de titulaire. Sébastien Vahaamahina, Arthur Iturria et Damian Penaud débuteront samedi. Wesley Fofana devra encore patienter, le temps d'être pleinement opérationnel. Enfin Etienne Falgoux devrait connaître sa première sélection puisque le pilier de Besse sera sur le banc des remplaçants.