XV de France : Peato Mauvaka, l'année de rêve

Toulouse, France

Il a fêté sa première titularisation en Top 14 le 24 novembre dernier. C'était à Pau. Sept mois plus tard, voilà le talonneur toulousain appelé pour disputer la première Coupe du Monde de sa jeune carrière.

20 kilos de perdus l'été dernier

Peato Mauvaka, 22 ans, a connu les équipes de France de jeunes et les pépins aussi. Il le confiait après avoir appris qu'il faisait partie des 65 joueurs français suivis en vue du mondial : "Je reviens de presque deux ans de blessure. Je ne pensais pas avoir autant de temps de jeu cette saison. Cet été, j'ai perdu 20 kilos. Pendant que les autres s'entraînaient, moi je faisais des tours de terrain tout seul. Je pensais que je n'allais plus revenir et maintenant je suis là."

Peato Mauvaka a profité des blessures de Julien Marchand et Leonardo Ghiraldini cette saison pour s'imposer au poste de talonneur. Bilan : 24 matches joués dont 14 titularisations toutes compétitions confondues. Il était titulaire pour la finale du Top 14 face à Clermont.

Jacques Brunel : "Son histoire est incroyable"

Jacques Brunel a expliqué son choix ce mardi : "Son histoire est incroyable. On peut penser qu'en début de saison, il n'aurait peut-être pas joué s'il n'y avait pas eu les blessures. C'est une éclosion et un phénomène assez incroyable. Place à la jeunesse et à un type de joueur avec une grosse présence physique et une capacité de déplacement assez remarquable. Il représente le type de joueurs de rugby que l'on veut avoir."