Matis Perchaud, Rémy Baget, Max Spring, Charles Ollivon, Aymeric Luc et Maxime Lucu s’envoleront au Japon pour la tournée estivale, avec le XV de France, dont la liste a été officialisée ce lundi 20 juin.

XV de France : Perchaud, Baget, Spring, Ollivon, Luc et Lucu dans la liste pour la tournée au Japon

Depuis longtemps, le contingent basque n'avait pas été aussi important dans le XV de France. Avec six noms choisis par le staff de Fabien Galthié, parmi les 42 joueurs retenus, pour la tournée au Japon lors de laquelle les Bleus affronteront les Brave Blossoms les samedi 2 et 9 juillet. Large revue d'effectif, avec 17 néophytes, alors qu'une partie des principaux cadres est laissée au repos (Dupont, Ntamack, Baille, Marchand, Alldritt, Fickou, Jelonch…).

À commencer par Charles Ollivon. Le 3e ligne Senpertar, de retour sous le maillot bleu, après un an d'absence dû à une rupture du ligament croisé du genou gauche. Il est pressenti pour tenir le rôle de capitaine d’un groupe, qui comptera comme petits nouveaux deux Bayonnais : Matis Perchaud et Rémy Baget. Le pilier gauche et l’ailier, tous récents champions de Pro D2 avec l’Aviron Bayonnais.

À retenir aussi la sélection de Maxime Lucu, le demi de mêlée de Bordeaux-Bègles, appelé à la suite de la demi-finale de Top 14 perdue contre Montpellier. La présence d'Aymeric Luc, qui sonne comme une confirmation de l'intérêt que le staff du XV de France porte à l'arrière, l'un des joueurs de la saison à Toulon. Ainsi que la convocation de Max Spring, l'arrière originaire d'Irouléguy, qui vient tout juste de briller sous le maillot des Barbarians britanniques contre l'Angleterre (52-21).