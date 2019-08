XV de France : première titularisation pour Raka, Poirot au poste de capitaine

On connait la composition du XV de France pour le premier match de préparation à la Coupe du Monde, ce samedi face aux Écossais. Une équipe renouvelée par rapport au dernier match du Tournoi des Six Nations face à l’Italie. Le sélectionneur a effectué dix changements et a notamment désigné un nouveau capitaine : le Bordelais Jefferson Poirot. Jacques Brunel offre également son premier test au Clermontois Alivereti Raka.

Jefferson Poirot capitaine, Dupont-Lopez à la charnière

Le pilier gauche Jefferson Poirot portera le brassard de capitaine ce samedi soir, sur la pelouse de L'Allianz Riviera à Nice. Ce sera une première à ce poste pour le Bordelais, en l'absence de Guilhem Guirado, blessé. La première ligne sera donc composée du trio Jefferson Poirot, Camille Chat et Rabah Slimani. En seconde ligne, Sébastien Vahaamahina et Paul Gabrillagues formeront l’attelage. A l'avant, on retrouvera François Cros, Grégory Alldritt et Charles Ollivon.

La charnière sera composée d'Antoine Dupont et de Camille Lopez, une première là aussi. Pour ce premier match de préparation, Jacques Brunel mise donc sur la nouveauté. Au centre, Gaël Fickou sera accompagné de Wesley Fofana. Enfin, sur les ailes et à l'arrière : Alivereti Raka, Damian Penaud et Maxime Médard.

Raka en bleu, pour la première fois

Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a titularisé pour la première fois l'ailier franco-fidjien, Alivereti Raka. C'était attendu depuis un long moment. Alivereti Raka, qui évolue à l'ASM Clermont, a obtenu son passeport français en janvier 2019. Ce fameux sésame en poche et guéri de ses récentes blessures, l'ailier peut donc enfin réaliser son rêve bleu ! Ce sera un premier test important ce samedi soir à Nice.