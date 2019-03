XV de France : quand Antoine Dupont parle de son association avec Romain Ntamack

Toulouse, France

Antoine Dupont, 22 ans et Romain Ntamack, 19 ans, formeront une nouvelle fois une charnière 100% toulousaine dimanche en Irlande. Le XV de France y est attendu pour le quatrième rendez-vous du Tournoi des VI Nations 2019. 13ème sélection à venir pour le premier, la quatrième pour le second.

Antoine Dupont : "Romain a encore une grande marge de progression"

Habitué à jouer centre avec son club du Stade Toulousain, Romain Ntamack va enchaîner un deuxième match à l'ouverture. Antoine Dupont, présent en conférence de presse ce jeudi, se montre élogieux envers son coéquipier : "Cette demi-saison lui a beaucoup apporté. On voit qu'il a beaucoup évolué dans son jeu. Il arrive plus à trier ses ballons, à être plus lucide tout en gardant sa capacité à tenter les coups comme il l'a fait contre l'Ecosse. Il est en pleine progression et la marge est encore grande", explique l'ancien Auscitain.

Avant d'ajouter : "A Toulouse, on est un peu plus éloignés puisqu'il joue 12 mais de part notre système il se retrouve souvent en 10. On commence à bien se connaitre, à savoir comment l'autre joue. C'est plus facile avec un joueur qu'on connait bien. Ces moments qu'on passe ici, ça nous donne de l'expérience. Il faut s'en servir."

Seul petit désaccord entre les deux hommes : "Des fois, avec Thomas Ramos, Romain suit le foot. Moi pas du tout. Ils se perdent un peu tous les deux", sourit le demi de mêlée.

Quatre Toulousains seront titulaires dimanche en Irlande : Ntamack, Dupont, Huget et Ramos.