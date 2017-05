XV de France : quatre joueurs de l'UBB dans l'avion pour l'Afrique du Sud

Jefferson Poirot, Clément Maynadier, Loann Goujon et Baptiste Serin figurent dans le groupe qui ira défier les Springboks sur leurs terres le mois prochain. Une liste qu'intègrent trois bizuths, Penaud, Jelonch et Rattez. Et où Plisson revient.

La liste des 35 joueurs retenus est tombée samedi soir après la deuxième demi-finale de Top 14. Guy Novès a gardé son ossature. On retrouve donc logiquement le trio girondin Loann Goujon - Baptiste Serin - Jefferson Poirot, ce dernier faisant son retour après avoir été privé sur blessure d'une grande partie de la tournée de novembre puis du Tournoi des Six Nations.

Clément Maynadier est lui aussi présent dans une liste à trois talonneurs (Guirado, Chat). L'Albigeois était de la tournée en Argentine l'été dernier mais avait dû depuis, se contenter de huit minutes sur la pelouse de Twickenham face aux Anglais.

Lamerat n'est pas là

Le Girondin de Brive Julien Ledevedec montera aussi dans l'avion au contraire de Rémi Lamerat. Le Foyen de l'ASM, homme de base des lignes arrières sous l'ère Novès, est le grand absent du voyage dans l'hémisphère sud.

Le sélectionneur, qui a rappelé Yacouba Camara et Jules Plisson, a ouvert le groupe France à trois novices. Le Clermontois Damian Penaud, le Castrais Anthony Jelonch et le Rochelais Vincent Rattez pourraient faire leurs premiers pas en bleu.

Vincent Rattez, l'un des trois bizuths de la tournée d'été. © Radio France - Justine Hamon

Seuls 28 joueurs s'envoleront pour l'Afrique du Sud via la Réunion et Mayotte. Quatre Clermontois (Iturria, Lopez, Penaud, Spedding) et trois Toulonnais (Guirado,Chiocci, Taofifenua) les rejoindront après s'être affronté dimanche en finale du Top 14.

Le XV de France disputera trois tests en Afrique du Sud. Le 10 juin à Prétoria, le 17 à Durban et le 24 à Johannesburg.