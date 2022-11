XV de France : quels enjeux pour les joueurs de l'UBB pour la tournée d'automne ?

Matthieu Jalibert (10) et Maxime Lucu (9) à l'entraînement avant le match contre le Japon, le 5 juillet dernier à Urayasu.

Pour la troisième fois consécutive, quatre joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles seront sur la feuille de match pour une rencontre du XV de France. Contre l'Australie, samedi (21h) au stade de France, Yoram Moefana sera titulaire à l'aile, tandis que Sipili Falatea, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert seront sur le banc.

Après l'Australie, les Bleus affronteront l'Afrique du Sud et le Japon. Viendra ensuite le Tournoi 2023, et, enfin, la Coupe du monde en France. A moins d'un an du début de la compétition, les matchs qui viennent sont donc déterminants pour les Bleus de l'UBB.

Moefana, pour confirmer

Ce n'est pas un hasard qu'il soit le seul joueur de l'Union Bordeaux-Bègles titulaire contre l'Australie, ce samedi. Yoram Moefana, qui fêtera sa neuvième sélection, est sur une belle dynamique en équipe de France. Titulaire lors des cinq des six derniers matchs des Bleus, Tournoi et Tournée d'été comprise, le Polynésien s'est imposé comme le meilleur recours de Fabien Galthié dans la ligne de trois-quarts.

Yoram Moefana lors du match contre le Japon, le 9 juillet dernier. © AFP - CHARLY TRIBALLEAU

Si les titulaires de Fabien Galthié semblent être l'association Villière-Danty-Fickou-Penaud, Moefana est systématiquement titularisé lorsqu'il y a un absent. Tant à l'aile, comme ce samedi, puisque Gabin Villière est absent, qu'au centre, où il avait été excellent lors des matchs de juillet au Japon, avec un essai lors du premier test.

Lucu, pour gérer

Evidemment, pour les matchs qui comptent, Maxime Lucu sera le remplaçant d'Antoine Dupont au poste de demi de mêlée. C'est inéluctable lorsqu'on a, a son poste, le meilleur joueur du monde et le nouveau capitaine du XV de France. Alors, le Basque, un des leaders de l'UBB devra relever le défi de se montrer en jouant peu de minutes, comme il avait su le faire lors du dernier Tournoi des Six Nations, où il avait joué sept minutes par match en moyenne, tous en remplaçant Dupont.

Maxime Lucu à l'entraînement avec les Bleus, lors de la tournée au Japon, le 5 juillet. © AFP - CHARLY TRIBALLEAU

Plus neutre lors des deux matchs d'été contre le Japon, où il était titulaire, Lucu doit continuer à jouer sa partition, plus gestionnaire dans les fins de matchs, où il peut apporter des qualités différentes. C'est là qu'il pourra conserver son avance sur le troisième demi de mêlée de la liste, le Lyonnais Baptiste Couilloud, au profil plus similaire à Dupont.

Jalibert, pour rester

Attention, danger pour Matthieu Jalibert. Lui aussi est le remplaçant attitré d'un Toulousain, Romain Ntamack, surtout depuis la prestation majuscule de ce dernier lors de la victoire historique des Bleus contre les All Blacks, l'automne dernier. Un match où Matthieu Jalibert était entré en jeu, avant de manquer le Tournoi des Six nations sur blessure. Revenu l'été dernier et titulaire lors des deux matchs contre le Japon, le demi d'ouverture de l'UBB n'avait pas fait d'étincelles.

Matthieu Jalibert lors du match contre le Japon, le 9 juillet dernier. © AFP - CHARLY TRIBALLEAU

Alors, quelle est sa place ? L'idée de l'associer à Ntamack, testée il y a un an (le Bordelais en 10 et le Toulousain au centre), n'avait pas convaincue, et Matthieu Jalibert se retrouve sur le banc. Ce samedi contre l'Australie, il pourrait rentrer au poste d'ouvreur ou d'arrière. Sauf que, dans ce registre 10-15, Jalibert est menacé par le Toulousain Thomas Ramos, qui réalise un très bon début de saison, là où Jalibert a déjà connu mieux. Si sa place en Bleu n'est pas menacée dans l'immédiat, sa présence sur la feuille de match, surtout quand Melvyn Jaminet sera aussi revenu, n'a pas l'air garantie.

Falatea, pour s'incruster

C'est sa présence qui était la moins attendue sur la feuille de match ce samedi. Mais Sipili Falatea a visiblement convaincu le staff des Bleus lors des deux dernières semaines passées à Marcoussis. En l'absence de Demba Bamba, blessé de longue durée, il était clairement, dans l'esprit du staff, dans le Top 3 des piliers droits des Bleus. Il est même aujourd'hui le numéro deux, derrière Uini Atonio, titulaire samedi, mais devant Mohamed Haouas.

Sipili Falatea à l'entraîenement avec les Bleus avant un match contre l'Australie en juillet 2021. © AFP - PATRICK HAMILTON

A un an de la Coupe du monde, où les Bleus emmèneront trois joueurs à ce poste, le voir doubler le Montpelliérain n'est pas anodin. S'il conserve son avance, il pourrait avoir une belle carte à jouer dans la liste pour le Mondial.

Les autres, pour s'intégrer

Il y avait trois autres joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles appelés avec le XV de France pour préparer cette tournée d'automne, qui ont tous les trois été renvoyés à Bordeaux sans être rappelés lundi dernier. Le deuxième ligne Thomas Jolmes semble être le mieux armé pour y revenir. Déjà parce qu'il a le plus d'expérience en Bleu (deux sélections en juillet dernier), et surtout vu la blessure à son poste de Paul Willemse.

Au centre, Pablo Uberti semble partir de plus loin, pour cette tournée, mais surtout pour la Coupe du monde, à un poste où le retour d'Arthur Vincent est attendu, et où il semble déjà derrière le Toulousain Pierre-Louis Barassi. Tandis qu'en troisième ligne, Bastien Vergnes-Taillefer s'est malheureusement blessé, comme Romain Buros, qui avait été appelé lors de la première liste.