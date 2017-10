XV de France : qui sont les Bleus qui joueront contre les All Blacks

Ce mercredi 25 octobre, Guy Novès, le sélectionneur, a dévoilé le groupe tricolore pour les matchs contre les néo-zélandais. Bastareaud a été rappelé, mais Maestri est absent pour le premier test contre les All Blacks.

Le sélectionneur du XV de France Guy Novès a annoncé ce mercredi la liste des joueurs retenus pour affronter la Nouvelle-Zélande. Pour le premier test, contre les All Blacks le 11 novembre, le centre de toulon Mathieu Bastareaud a été rappelé, mais pas le deuxième ligne de Toulouse Yoann Maestri, vice-capitaine des Bleus.

Les joueurs retenus pour le 11 novembre

BASTAREAUD Mathieu (RC Toulon)

BELLEAU Anthony (RC Toulon)

CANCORIET Judicaël (ASM Clermont Auvergne)

CHAUME Raphaël (ASM Clermont Auvergne)

DOUMAYROU Geoffrey (Stade Rochelais)

DUCUING Nans (Union Bordeaux Bègles)

DUPONT Antoine (Stade Toulousain)

GABRILLAGUES Paul (Stade Français Paris)

GOURDON Kevin (Stade Rochelais)

GUILLAMON Antoine (Montpellier RC)

GUIRADO Guilhem (RC Toulon) (Capitaine)

HUGET Yoann (Stade Toulousain)

JELONCH Anthony (Castres Olympique)

KOTZE Daniel (Castres Olympique)

LACROIX Gabriel (Stade Rochelais)

LAMBEY Felix (Lyon OU)

LAMERAT Rémi (ASM Clermont Auvergne)

MAYNADIER Clément (Union Bordeaux Bègles)

OUEDRAOGO Fulgence (Montpellier RC)

PENAUD Damian (ASM Clermont Auvergne)

PICAMOLES Louis (Montpellier RC)

POIROT Jefferson (Union Bordeaux Bègles)

SERIN Baptiste (Union Bordeaux Bègles)

SLIMANI Rabah (ASM Clermont Auvergne)

SPEDDING Scott (ASM Clermont Auvergne)

TAOFIFENUA Romain (RC Toulon)

TAULEIGNE Marco (Union Bordeaux Bègles)

THOMAS Teddy (Racing 92)

TOLOFUA Christopher (Saracens RFC)

TRINH-DUC François (RC Toulon)

VAHAAMAHINA Sébastien (ASM Clermont Auvergne)

VAKATAWA Virimi (Racing 92)

Les joueurs retenus pour le 14 novembre

BONNEVAL Hugo (RC Toulon)

CHAT Camille (Racing 92)

CHAVANCY Henry (Racing 92)

FICKOU Gaël (Stade Toulousain)

HAMADACHE Malik (Section Paloise)

JEDRASIAK Paul (ASM Clermont Auvergne)

LE ROUX Bernard (Racing 92)

LESGOURGUES Yann (Union Bordeaux Bègles)

MACALOU Sekou (Stade Français Paris)

MACHENAUD Maxime (Racing 92)

MAESTRI Yoann (Stade Toulousain)

PLISSON Jules (Stade Français Paris)

POINTUD Lucas (Stade Toulousain)

PRISO Dany (Stade Rochelais)

Ceux-ci seront rejoints par un groupe de joueurs de Marcoussis qui ne sont pas retenus pour le premier match de Paris.

Au lieu de trois habituellement, la tournée de novembre comportera cette année quatre tests, conformément à la volonté de Bernard Laporte, le président de la Fédération française, et de son bras droit, Serge Simon. Le XV de France affrontera Nouvelle-Zélande le samedi 11 novembre au Stade de France, et le mardi suivant à Lyon. Le 18 novembre, la rencontre se jouera au Stade de France, contre l’Afrique du Sud, et le 25, à la nouvelle U Arena de Nanterre, face au Japon.