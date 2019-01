XV de France : Ramos et Aldegheri, premiers pas de "bleus" chez les Bleus

Toulouse, France

Thomas Ramos (23 ans) et Dorian Aldéghéri (25 ans) sont à Marcoussis depuis dimanche soir. Ce sont leurs tout premiers pas au sein du XV de France. Ils font partie du groupe sélectionné par Jacques Brunel pour préparer le Tournoi des 6 nations qui débute vendredi prochain. L'arrière et le pilier sont un peu intimidés même s'ils arrivent dans une grosse colonie de Rouge et noir : sept joueurs du club sont sélectionnés. Ce jeudi, ils ont confiés leurs premières impressions

"On nous a mis très à l'aise d'entrée. On n'a pas eu l'impression d'être regardés comme des nouveaux. Donc c'est assez simple. Je connais quelques joueurs avec qui j'ai joué plus jeune et puis on est entre jeunes. Mais après quand on est à table avec les plus anciens, j'écoute, je les laisse parler et s'il faut que je participe, je participe mais je reste sur la réserve". Thomas Ramos, arrière du Stade Toulousain.

Les Toulousains sont arrivés tard dimanche soir après le match contre Bath en coupe d'Europe. Depuis, ils se familiarisent avec le centre national de Marcoussis : formalités administratives, visites des lieux... Dorian Aldegheri glisse : "C'est cool de voir comment vit le groupe, les nouveaux entraînements, je découvre les installations, tout le système et je suis impressionné. On découvre les gens tout doucement".

Les places sont chères

Thomas Ramos comme Dorian Aldegheri le martèlent : bien sûr, ils aimeraient étrenner une première sélection ou entrer en cours de match pendant le tournoi... Mais "il y a des joueurs en place, confie plein d'humilité Thomas Ramos. Moi, mon but c'est de faire de bons entraînements et si j'ai la chance de rentrer lors d'un match, j'espère y rester."

Toulouse : loin des yeux, près du coeur

L'arrière et le pilier découvrent aussi une autre sensation : celle d'être loin d'Ernest Wallon alors que le Top 14 continue.

"C'est assez compliqué, c'est vrai qu'auparavant je regardais l'équipe de France à la télé et j'étais au club. Là, être de l'autre côté, c'est particulier. Mine de rien, on pense quand même au club. On stresse, on espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de blessé" Thomas Ramos (propos recueillis par Jérôme Val pour France Bleu)

Alors pour se rassurer Thomas Ramos comme Dorian Aldegheri passent des coups de fils aux copains restés à Toulouse, s'inquiètent de la composition de l'équipe qui affrontera Grenoble dimanche à Ernest Wallon. Mais dès lundi, la pression montera certainement d'un cran avant d'affronter le Pays de Galles, le 1er février.

