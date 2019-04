XV de France : Raphaël Ibañez sera manager des Bleus après le Mondial 2019

L'ancien capitaine et talonneur du XV de France Rafaël Ibañez a annoncé, ce vendredi, qu'il deviendra manager des Bleus après la Coupe du monde 2019 qui se déroulera au Japon.

"Je ne ferai pas de commentaire particulier dans les prochains jours à ce sujet mais, après un entretien hier (jeudi) soir avec le président de la Fédération (Bernard Laporte), j'ai dit oui à la sélection comme manager", a déclaré Ibañez à l'AFP.

Ibañez manager, Galthié probablement sélectionneur

Aujourd'hui consultant pour France Télévisions, Raphaël Ibañez, 46 ans, sera chargé de faire le lien entre les clubs, les internationaux et le futur staff des Bleus qui devrait être dirigé par Fabien Galthié. Selon de nombreux médias, le prochain encadrement de l'équipe de France devrait être composé de William Servat (avants), Laurent Labit (animation offensive) et Karim Ghezal (touche) ou encore de l'Anglais Shaun Edwards (défense).

Une étape en Nouvelle-Zélande avant les Bleus

En attendant de prendre ses fonctions, Ibañez a également confirmé qu'il rejoindrait prochainement, et pour quelques semaines, l'encadrement du club néo-zélandais de Thames Valley, qui évolue au troisième niveau du championnat des provinces en Nouvelle-Zélande.

98 sélections en Équipe de France

Comme joueur, Ibañez, 98 sélections, avait notamment atteint la finale de la Coupe du monde 1999, perdue face à l'Australie (35-12), et remporté quatre fois le Tournoi des six nations (1998, 2002, 2006, 2007) avant de devenir manager de Bordeaux-Bègles entre 2012 et 2017.