XV de France : six Rochelais, dont Wardi et Bourgarit, convoqués pour la tournée d'automne

Le staff du XV de France a dévoilé ce lundi en fin d'après-midi la liste des 42 joueurs convoqués pour préparer les trois matchs de la tournée d'automne. Les Bleus affronteront l'Australie le 5 novembre à Saint-Denis (21h), l'Afrique du Sud le 12 novembre à Marseille (21h) et le Japon le 20 novembre à Toulouse (14h).

Sans surprise, les trois tauliers rochelais, Uini Atonio, Grégory Alldritt et Jonathan Danty font partie du groupe France. Convocation méritée aussi pour troisième ligne Yoan Tanga qui crève l'écran sous ses nouvelles couleurs jaune et noir. Fabien Galthié a décidé de récompenser les performances du pilier gauche Reda Wardi et a convoqué le talonneur Pierre Bourgarit, en plus des Toulousains Marchand et Mauvaka.

Jonathan Danty est malheureusement le seul Rochelais retenu dans la liste des trois-quarts. L'expérimenté arrière Brice Dulin qui s'est fixé la Coupe du Monde 2023 avant de prendre sa retraite internationale ne fait pas partie des 42 joueurs convoqués. Dulin n'a plus été sélectionné depuis mars 2021 et une défaite contre l'Ecosse lors du Tournoi des six Nations.

Pour le moment, mon niveau n'est pas à être en équipe de France - Teddy Thomas

L'ailier Teddy Thomas, mondialiste potentiel, est conscient qu'il est encore loin d'avoir retrouvé son niveau international. Son début de saison avec La Rochelle n'a pas été à la hauteur, mais son essai planté contre Toulon ce dimanche devrait lui permettre de rehausser son capital confiance.

"Je pense d'abord à mon adaptation à La Rochelle, je ne suis pas du genre à brûler les étapes", analyse Teddy Thomas, "évidemment, j'aimerais être rappelé en bleu, mais je suis lucide sur mon cas personnel. Pour le moment, mon niveau n'est pas à être en équipe de France. Il y a des gens qui méritent largement d'avoir une sélection avant moi..."

Skelton sur la route des Bleus

Le groupe de 42 joueurs sera rassemblé à Marcoussis à l’issue de la 8e journée de Top 14, disputée le week-end prochain (déplacement dimanche soir à Toulouse pour La Rochelle). 23 joueurs seront ensuite "bloqués" lors de la 9e journée de championnat (fin octobre) pour préparer la réception de l'Australie. 19 joueurs seront donc mis à disposition de leurs clubs respectifs.

Une des trois rencontres internationales des tricolores donnera lieu à un doublon, puisque le Stade Rochelais se déplacera à Brive le 5 novembre (17h) à l'occasion de la 10e journée de Top 14. Sans ses internationaux donc.

Par ailleurs, notez que les Maritimes seront également privés d'un autre cadre lors cette tournée d'automne. Le colosse Will Skelton a été retenu dans le groupe des Wallabies. Le deuxième ligne australien croisera donc ses copains rochelais le 5 novembre au Stade de France.