XV de France : Sébastien Taofifenua appelé, l'UBB fragilisée

Après Jefferson Poirot, un autre pilier gauche de l'Union Bordeaux-Bègles va rejoindre les Bleus à Marcoussis. Une récompense pour l’intéressé, auteur d'un début de saison convaincant, mais un casse-tête pour le club également privé du Fidjien Peni Ravai.

Sa performance vendredi face aux Maori All Blacks n'est pas passé inaperçue. Et l'a blessure de Raphaël Chaume a fait le reste. A 25 ans, Sébastien Taofifenua qui avait disputé la coupe du monde junior en 2011 et 2012, va donc peut-être porter à nouveau le maillot bleu samedi face à l'Afrique du Sud.

Une bonne nouvelle pour l'ancien Perpignanais, très en vue avec l'UBB depuis le début de la saison. Une moins bonne pour le staff girondin déjà privé de Jefferson Poirot, titulaire face à la Nouvelle-Zélande samedi, et du Fidjien Peni Ravai actuellement en tournée avec sa sélection.

Une baby charnière face à Agen

Au poste de pilier gauche, Jacques Brunel n'a plus que deux options. L'expérimenté Jean-Baptiste Poux et le jeune Thierry Paiva qui n'a que 18 minutes de Top 14 dans les jambes.

Samedi face à Agen, le manageur va devoir également recomposer sa charnière puisque Baptiste Serin et Yann Lesgourgues sont concernés par les matches internationaux de la semaine. Il va devoir choisir entre Gauthier Doubrère (21 ans, 6 matches de Top 14) et Jules Gimbert (19 ans), qui n'a joué que cinq minutes avec les pros en Challenge Cup face à Newcastle, pour accompagner un autre "gamin" de la formation girondine, Matthieu Jalibert.

Jules Gimbert devrait vivre samedi son baptême du feu en Top 14. © Radio France - Justine Hamon

Face au promu agenais, l'UBB sera également privée de Marco Tauleigne, qui sera titulaire avec les Bleus mardi à Lyon. Loann Goujon (nez cassé) sera testé cette semaine et pourrait le remplacer en troisième ligne. Les centres Julien Rey et Romain Lonca reprennent l'entraînement collectif mais seront "trop courts" pour le match de ce weekend.