XV de France - Sébastien Taofifenua : "On n'est pas invités"

Sortis sous les sifflets du public de la U Arena après le nul (23-23) concédé samedi face au Japon, les Bleus terminent novembre sans victoire. Le pilier de l'Union Bordeaux Bègles Sébastien Taofifenua a bien du mal à comprendre comment le XV de France a pu tomber si bas.

Comme ses coéquipiers, Sébastien Taofifenua a quitté le terrain la tête basse, comme sonné par ce nul au goût de défaite. "Je n'ai pas les mots, je ne vais pas chercher des excuses. On les attendait sur la vitesse et les déplacements et même sur ces points là, on n'est pas invités. On est beaucoup trop maladroit pour pouvoir prétendre faire un résultat, on se fait arracher des ballons trop facilement. Ce n'est pas possible à ce niveau."

"On est beaucoup trop tendre pour prétendre faire des choses à ce niveau. On est déçu, c'est vraiment une contre-performance. On va essayer de bosser encore et encore parce qu'on ne peut pas faire pire.

Face à la onzième nation mondiale, le XV de France a été trop emprunté et trop brouillon pour espérer quoi que ce soit. "Peu importe l'équipe en face, poursuit le gaucher de l'UBB, on voit qu'on se complique tout seuls les choses. On est beaucoup trop tendre pour prétendre faire des choses à ce niveau. On est déçu, c'est vraiment une contre-performance. On va essayer de bosser encore et encore parce qu'on ne peut pas faire pire."

Sébastien Taofifenua : Tout le monde est en colère" Copier

Dans moins de trois mois, l'équipe d'Irlande, avec d'autres arguments et d'autres certitudes, va débarquer au Stade de France pour le début d'un Tournoi des Six Nations où il faudra absolument relever la tête. "Tout le monde est en colère, reconnaît Sébastien Taofifenua. On n'a pas réussi à prendre du plaisir. C'est le plus important quand tu joues au rugby, quel que soit le niveau. On va vraiment essayer de se remettre en question le plus vite possible parce que là, c'est urgent. Dans nos têtes c'est exactement comme si on avait perdu."