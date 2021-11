XV de France : "Si on doit tenter des choses, c'est contre la Géorgie", estime l'ancien joueur Olivier Brouzet

Dix ans que ça n'était pas arrivé. Le XV de France jouera à Bordeaux dimanche 14 novembre, un match face à la Géorgie pour la tournée d'automne des Bleus. La rencontre se déroulera au Matmut Atlantique, l'un des stades hôte pour la Coupe du monde de rugby en 2023. "C'est une belle répétition", explique Olivier Brouzet, ancien deuxième ligne du XV de France, invité de France Bleu Gironde ce vendredi. "On sait que le stade sera plein, donc on est assurés d'une ambiance extraordinaire." L'ancien joueur décrit la Géorgie comme une "équipe très rugueuse, qui va nous proposer un beau combat". "Ce n'est pas un match gagné d'avance", assure-t-il.

"On connait peu l'équipe mais on connait les individus qui la composent puisqu'ils jouent presque tous dans des clubs français depuis longtemps. Donc il faut se méfier. Ce sont des joueurs qui font la guerre sur le terrain", continue Olivier Brouzet. "Ils sont plutôt connus pour leur jeu d'avant, moins derrière. Il faudra donc passer ce premier écueil. Ça va être compliqué au début. On a 20 minutes très fortes à gérer et ensuite on pourra dérouler, et ça devrait bien se passer."

Engranger de l'expérience

L'ancien directeur du développement de l'UBB espère aussi revoir fonctionner la doublette Matthieu Jalibert-Romain Ntamack à l'avant. "Si on doit tenter des choses, c'est contre la Géorgie", affirme-t-il. "Je nous vois mal tenter des choses contre les All Blacks la semaine prochaine. On doit en attendre plus d'efficacité, même si Matthieu est au-dessus de Ntamack en ce moment. On attend beaucoup de choses d'eux parce qu'ils ont apporté tellement de choses en club ou en équipe de France !"

"Ce sont des matchs qui doivent servir à nous faire avancer et à nous donner de l'expérience", continue Olivier Brouzet. "La combinaison n'a pas vraiment marché contre l'Argentine, pourtant ce sont deux joueurs de grand talent qui explosent sur tous les terrains de France." L'ancien international attend surtout avec impatience le choc face aux All Blacks, le 20 novembre au Stade de France. "C'est toujours un événement de rencontrer les Blacks, ça fait partie des grands matchs dans l'histoire du XV de France. On gagne une fois sur dix donc j'espère que ce sera le cas cette fois. Il ne faut pas banaliser ce genre de rencontre, ce sera vraiment l'événement de la tournée des Français."