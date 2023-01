XV de France : six joueurs de l’UBB retenus pour le Tournoi des Six Nations

C’est un signe que l’UBB est devenu un club qui compte puisqu’elle va fournir, après Toulouse, le deuxième plus gros contingent. Le signe aussi qu’il va devoir apprendre à traverser l’hiver sans ses meilleurs joueurs, de plus en plus nombreux.

Lucu forfait

Sans surprise, le club des cinq qui avait été retenu pour la Tournée de novembre figure à nouveau dans la liste des Fabien Galthié. A l’exception de Maxime Lucu. Selon L’Equipe, le demi de mêlée aux onze sélections souffre d’une légère entorse à la cheville.

Une fois rétabli, il devrait logiquement rejoindre Sipili Falatea, Matthieu Jalibert, Yoram Moefana et Romain Buros au sein du groupe France.

Le sélectionneur a aussi convié du deuxième ligne Thomas Jolmes, qui profite sans doute du forfait de son ancien coéquipier Cameron Woki.

Thomas Jolmes profite du forfait de Cameron Woki. © Radio France - Justine Hamon

Et a appelé un petit nouveau, le jeune arrière-ailier de l’UBB, Louis Bielle-Biarrey, 19 ans, qui n’a que seize matches de Top 14 sous les crampons. Il avait été sélectionné en novembre pour le match des Barbarians français face aux Fidji.

En revanche, le talonneur Maxime Lamothe qui était pressenti après les forfaits de Peato Mauvaka et Pierre Bourgarit, n'a pas été retenu, le staff tricolore lui ayant préféré Teddy Baubigny.

Le XV de France se rassemblera à l’issue du weekend européen à Capbreton dans les Landes pour préparer le premier match du Tournoi le 5 février à Rome face à l’Italie.