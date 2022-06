XV de France : six joueurs de l'UBB verront le Japon

L'Union Bordeaux-Bègles sera bien représentée lors de la tournée estivale des Bleus en juillet. Six joueurs dont Matthieu Jalibert et Bastien Vergnes-Taillefer seront du voyage.

6 sur un groupe de 42 joueurs retenus par Fabien Galthié pour aller affronter les Japonais les 2 et 9 juillet. Beaucoup de joueurs majeurs, très sollicités cette saison, ont volontairement été exemptés comme Baille, Marchand, Alldritt ou Dupont. Du coup la tournée estivale va servir de laboratoire avec un mélange de cadres et de 17 néophytes.

Avec la charnière de l'UBB

Côté cadre, la charnière girondine Maxime Lucu-Matthieu Jalibert sera du voyage. L’occasion pour le premier d’avoir plus de temps de jeu en l’absence d’Antoine Dupont. Et pour le second de retrouver les Bleus après avoir raté le Grand Chelem sur blessure. Présence également du centre Yoram Moefana (6 sélections), auteur d’un très bon Tournoi et qui est frais après avoir manqué 3 mois de compétition lui aussi sur blessure.

Matthieu Jalibert (15 sélections) fait son grand retour chez les Bleus. © Radio France - Justine Hamon

Et puis il y a ceux qui pourraient connaître leurs premiers frissons sous le maillot tricolore. D’abord le 2ème ligne Thomas Jolmès. Début mars il avait été appelé pour préparer le match face au Pays de Galles mais s’était blessé en championnat face à Pau. Ensuite Romain Buros. L’arrière de l’Union a déjà participé à plusieurs rassemblements. Il était d’ailleurs il y a un an de la tournée en Australie. Mais sans avoir jamais eu la chance de défendre les couleurs de son pays. Lui aussi aura de la fraîcheur puisqu’il n’a repris la compétition que début mai.

Enfin la surprise c’est la présence de Bastien Vergnes-Taillefer. Jamais convoqué dans les équipes de France jeunes, passé par la case Pro D2 à Colomiers où il jouait encore l’an dernier, le 3ème ligne a séduit Fabien Galthié qui lui a donc réservé une place dans l’avion.