XV de France : Tauleigne et Lesgourgues titulaires face aux All Blacks à Lyon

Le troisième ligne et le demi de mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles feront leurs premiers pas en bleu mardi (19h) au sein d'une sélection française qui affrontera une équipe néo-zélandaise sans doute très remaniée.

Si cette rencontre n'est pas considérée comme un test et qu'elle n'offrira pas de "cape internationale", le staff tricolore la prend très au sérieux. D'abord par rapport au pedigree de l'adversaire. Ensuite parce qu'il veut profiter de ce match de semaine pour voir quelques joueurs dans le bain international.

Parmi eux, Marco Tauleigne et Yann Lesgourgues. Le troisième ligne centre sera très observé. Et sans doute encore un peu plus après la performance très mitigée de Louis Picamoles samedi face aux All Blacks. Le numéro 9, lui, tentera, aux côtés de François Trinh-Duc, de mener le jeu tricolore et de montrer que ses performances en Top 14 sont transposables au niveau supérieur.

L'équipe de départ : Spedding - Lacroix, Chavancy, Danty, Bonneval - Trinh-Duc (o) Lesgourgues (m) - Macalou, Tauleigne, Lauret - Maestri, Taofifenua - Hamadache, Chat, Priso.

Remplaçants : Tolofua, Boughanmi, Pointud, Ledevedec, Sanconnie, Machenaud, Plisson, Rattez.