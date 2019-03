XV de France - Thomas Ramos : "Me mettre encore plus dans ma bulle"

Toulouse, France

La jeunesse toulousaine enchaîne. Et notamment Thomas Ramos, qui fêtera sa deuxième titularisation de rang, la première à l'extérieur, et sa troisième sélection avec le maillot bleu : "On ne parle pas trop de savoir si on aura la pression ou pas. Pour ma première sélection, je suis rentré à Twickenham à la mi-temps devant 80.000 personnes, c'était déjà impressionnant. J'imagine qu'en Irlande le contexte va être assez atypique aussi. Je ne veux pas me poser de question, je préfère penser à mon match et à ce que j'ai à faire sur le terrain sinon je sais que je vais me mettre la pression."

Thomas Ramos : "Mes tirs au but n'ont pas été bons contre l'Ecosse"

Point noir lors de la victoire contre les Ecossais il y a quinze jours : le jeu au pied. Thomas Ramos se concentre là-dessus à Marcoussis : "Mes tirs au but n'ont pas été bons contre l'Ecosse. Je les regardés pour voir ce qui n'avait pas fonctionné. J'ai travaillé depuis deux, trois jours pour corriger ça. A moi aussi de me préparer différemment mentalement et de me mettre encore plus dans ma bulle au moment de taper."

Le XV de France jouera, qui reste sur deux défaites et une victoire dans ce Tournoi 2019, a rendez-vous en Irlande dimanche (coup d'envoi 16 heures).