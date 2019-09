XV de France : titulaire pour la première fois en Coupe du Monde, Thomas Ramos a hâte d'y être

Toulouse, France

Thomas Ramos sera titulaire mercredi face aux Etats-Unis pour le deuxième match des Bleus de cette Coupe du Monde au Japon. Trois autres Toulousains seront titulaires : Yoann Huget, Sofiane Guitoune et Cyril Baille.

Thomas Ramos : "Un moment important pour moi"

L'arrière du Stade Toulousain se dit "forcément très content de commencer ce match. C'est un moment important. Il n'y a pas plus de pression à se mettre que ça. Il me tarde d'être au coup d'envoi."

Le XV de France affronte une équipe américaine qui s'est inclinée face aux Anglais pour son premier match : "On ne peut pas prendre ce match à la légère. Quand on voit la victoire de l'Uruguay face aux Fidji. Certes, on connait peu les joueurs parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir jouer. Mais on a bien préparé le match. A nous d'imposer ce qu'on veut mettre en place. Les choses se passeront bien si on est sérieux."

Avec l'obligation de prendre des bonus pour ne pas être inquiétés par l'Argentine en vue d'une qualification en quarts de finale ? "Ce serait manquer de respect aux deux prochaines équipes que l'on va affronter. Au fur et à mesure du match, ça peut bien se dérouler. Mais dire aujourd'hui qu'on va prendre dix points face à ces deux équipes, on ne peut pas le dire. Les Anglais face aux Etats-Unis ont respecté le jeu. Si un match international se gagnait en vingt minutes, ça se saurait. Il faut construire notre match."

Du soleil à la pluie

La météo s'annonce compliquée pour ce match face aux Etats-Unis, mais la menace de typhon est levée, le match devrait bien avoir lieu. "On s'est entraîné toute la semaine sous le soleil. Retoucher le ballon sous la pluie ou avec du vent la veille du match, ce sera important", ajoute Thomas Ramos.