XV de France : huit Toulousains retenus pour la Coupe du Monde, Cros rentre au bercail

La liste était attendue, 37 joueurs pour 31 places. Ont été égrenés le nom des 31 joueurs qui partiront au Japon. Jacques Brunel avait aussi enregistré un message vidéo pour justifier, en quelques mots très brefs, les choix du staff plus spécifiquement sur la troisième ligne.

Neuf Toulousains avaient été appelés pour préparer la compétition cet été. En réalité, huit plus Cyril Baille contacté fin juillet pour pallier la blessure d'Etienne Falgoux. Sept étaient "titulaires", deux réservistes.

Sans surprise, les cadres du club champion de France 2019 ont été retenus :

Première Coupe du Monde pour :

Ceux pour qui le suspense perdurait (un petit peu) :

Le véritable suspense dans cette liste des 31 résidait dans la troisième ligne. Le staff tricolore disposait d'une belle brochette et a privilégié l'expérience. Le Montpelliérain Louis Picamoles notamment prive François Cros d'une première Coupe du Monde. Le Toulousain de 25 ans n'était certes "que" suppléant parmi les 37, mais il faisait partie des grandes satisfactions de la préparation notamment grâce à sa titularisation à Nice pour le premier match contre l'Ecosse. Une prestation tellement saluée qu'il avait réussi à semer le doute dans la tête des techniciens.

Louis Picamoles a plus d'expérience et Arthur Iturria peut jouer 2e et 3e ligne— Jacques Brunel, sélectionneur