XV de France : quatre Toulousains titulaires face au Japon, Lucu débutera à la mêlée

Les Bleus retrouvent le Stadium de Toulouse six ans après leur dernière venue.

À cause de blessures et de la suspension d'Antoine Dupont, le sélectionneur Fabien Galthié a dû effectuer quelques changements dans son quinze de départ qui affrontera le Japon ce dimanche au Stadium de Toulouse. Les Toulousains Marchand, Jelonch, Ntamack et Ramos vont démarrer la rencontre.

Trois Toulousains out, Lucu débute à la mêlée

On garde tout de même l'équipe "type" qui a battu l'Australie et l'Afrique du Sud lors des deux premiers tests de cette tournée d'automne. Pour remplacer Cyril Baille (touché aux adducteurs), Reda Wardi débutera à gauche de la mêlée. Victime d'une commotion la semaine dernière, Thibaud Flament est lui suppléé par Romain Taofifenua. Enfin, Maxime Lucu portera le numéro 9 pour former la charnière aux côtés de Romain Ntamack. Charles Ollivon sera capitaine.

Les Bleus de retour au Stadium

Le XV de France est attendu au Stadium de Toulouse ce dimanche à 14 heures. Cela faisait six ans qu'on n'avait pas vu les Bleus sur l'île du Ramier. La dernière fois, ils avaient battu les Samoans lors d'un test-match. Le rencontre se disputera à guichets fermés devant 33.000 spectateurs.