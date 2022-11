XV de France : sept Toulousains titulaires pour affronter l'Australie

Un XV de France au fort accent toulousain samedi soir au Stade de France. Face à l'Australie, huit joueurs du Stade Toulousain seront sur la feuille de match, sept seront titulaires.

ⓘ Publicité

Ramos à l'arrière, Baille titulaire

En première ligne, Cyril Baille va débuter la rencontre. Lui qui n'a joué que 36 minutes le weekend dernier à Bayonne pour son grand retour à la compétition. Julien Marchand démarrera au talon. Thibaud Flament et Anthony Jelonch sont aussi présents dans le XV de départ, en deuxième et en troisième ligne.

Sans surprise, Antoine Dupont (capitaine) et Romain Ntamack formeront la charnière. L'ouvreur toulousain n'a plus joué depuis deux mois suite à une blessure à la cheville. Auteur d'un magnifique début de saison et profitant du forfait de Melvyn Jaminet, Thomas Ramos va avoir l'occasion de s'exprimer à l'arrière et sans doute face aux perches.

La compo du XV de France