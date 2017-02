XV de France - Tournoi des 6 Nations : trois changements pour affronter l'Irlande, Serin conserve sa place

Le sélectionneur des Bleus Guy Novès a procédé à trois changements dans son XV de départ pour aller défier l'Irlande ce samedi à l'Aviva Stadium (17h50) dans le Tournoi des 6 Nations. La charnière Serin-Lopez est reconduite.

Sur les trois changements opérés par Guy Novès, deux sont le fait de blessures. En troisième ligne le joueur de l'UBB Loann Goujon est forfait jusqu'à la fin du Tournoi, c'est Bernard Le Roux qui, avec Kevin Gourdon, encadrera Louis Picamoles. Yoann Huget fait lui son retour à l'aile pour pallier le forfait de Virimi Vakatawa qui ne sait pas entraîné de la semaine, touché à un genou. Enfin, et c'est là un choix du staff, Rabah Slimani – auteur de bonnes entrées – débutera au poste de pilier droit à la place du Rochelais Uini Atonio. Les entraîneurs n'ont pas touché à la 2e ligne avec un attelage Maestri-Vahaamahina, pas plus qu'à la charnière Serin-Loper ou à la paire de centre formée par Gaël Fickou et le joueur originaire de Sainte-Foy-la-Grande, Rémi Lamerat.

Serin pourra glisser en 10

Ces changements en appellent d'autres parmi les remplaçants : Charles Ollivon couvrira la 3e ligne alors que Djibril Camara pourra dépanner à l'aile ou à l'arrière. Demie surprise, Jean-Marc Doussain ne sera pas sur le banc, le staff lui a préféré Henry Chavancy. Guy Novès a expliqué qu'en cas de blessure de Camille Lopez, Baptiste Serin ou Scott Spedding pourraient glisser à l'ouverture. le Bordelais Maxime Machenaud est lui toujours là pour couvrir le poste de demi de mêlée. Par ailleurs Eddy Ben Arous retrouve une place de remplaçant à la place du Toulonnais Xavier Chiocci.