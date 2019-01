XV de France - Tournoi des Six Nations : Baptiste Serin et Jefferson Poirot dans les 31

Sans surprise, l'Union Bordeaux-Bègles place deux représentants dans le groupe retenu par le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel pour préparer le Tournoi des Six Nations.

Baptiste Serin est l'un des deux joueurs de l'UBB retenu pour disputer le Tournoi des Six Nations.

Bordeaux, France

La liste des 31 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des Six Nations a été dévoilée ce mercredi par le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel. Déjà appelés pour les tests de novembre, qui s'étaient conclus par une défaite historique face aux Fidji (14-21), Baptiste Serin et Jefferson Poirot sont retenus.

Les deux joueurs de l'UBB rejoindront le groupe le 20 janvier, deux semaines avant le début du Tournoi. Un Tournoi qui débutera pour le XV de France le 1er février, par la réception du Pays de Galles et se terminera le 16 mars par un déplacement en Italie.

Je sais que ça se passera super bien quand on ne sera pas là - Jefferson Poirot

"C'est sûr que vu la dynamique, c'est assez frustrant de partir comme ça" avait dit Jefferson Poirot à France Bleu Gironde, avant la défaite à Pau en Top 14. "De se dire qu'on ne va peut-être pas vivre ces moments avec le groupe, c'est dommage. Après, je ne suis pas vraiment inquiet parce que je trouve qu'on a un groupe homogène et je sais que ça se passera super bien quand on ne sera pas là." Le capitaine et le demi de mêlée devraient manquer cinq matchs de Top 14.

Leur présence sur la liste du Tournoi des Six Nations est, pour eux, un pas de plus vers une sélection pour le Mondial, en fin d'année (20 septembre-2 novembre). Car les 31 retenus ce mercredi constituent un groupe qui devrait se révéler assez proche de celui qui s'envolera pour la Coupe du monde au Japon.

🇫🇷 Voici les 31 Bleus qui défendront nos couleurs pendant le tournoi des @SixNations_FR ! #XVdeFrance#NeFaisonsXVpic.twitter.com/EieIwYXsjG — FF Rugby (@FFRugby) January 9, 2019

A moins de 9 mois du Mondial, 5 nouveaux appelés

En l'absence de plusieurs cadres des Bleus, blessés, a précisé Jacques Brunel (Babillot, Gomes Sa...), et en vue du Mondial au Japon, le sélectionneur a dévoilé quelques surprises dans sa liste. Des premières apparitions aux couleurs de la jeunesse...et de Toulouse, puisque ce sont 3 joueurs du Stade toulousain (Thomas Ramos, 23 ans ; Romain Ntamack, 19 ans, Dorian Aldegheri, 25 ans) qui rejoignent le groupe France. Le Rochelais Grégory Alldritt (21 ans) et le Montpelliérain Paul Willemse (26 ans), complètent la liste des nouveautés.