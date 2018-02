Si tout se passe comme prévu, les observateurs ne mettront plus longtemps à savoir que son prénom s'écrit avec "deux t". Car l'histoire du gamin pourrait faire couler beaucoup d'encre.

A 19 ans tout s'accélère pour Matthieu Jalibert. Entré anonymement sur la pelouse de Gerland mi-septembre, un soir de débâcle girondine, avec l'UBB, il est titularisé pour la première fois à l'arrière à Oyonnax deux semaines plus tard. Mais c'est à son poste, celui d'ouvreur, qu'il disputera douze des treize rencontres suivantes, inscrivant cinq essais et affichant 85% de réussite au pied.

Ça ne m'effraie pas. Ça va être à moi de montrer à Jacques qu'il ne s'est pas trompé.

L'un de ses rares échecs face aux perches empêche l'Union de s'imposer à Toulouse (38-37). Échec assumé face aux médias et remise en question immédiate. "Il a su en tirer les conséquences et les bonnes conclusions pour continuer à évoluer, assure le directeur du centre de formation du club David Ortiz, c'est aussi ça le signe des grands joueurs."

4 novembre 2017 : Matthieu Jalibert vient de rater la pénalité qui aurait pu offrir à l'UBB une victoire historique à Toulouse. © AFP - Rémy Gabalda

Après l'avoir lancé en Top 14 et l'avoir vu à son avantage sous le maillot des Barbarians, Jacques Brunel décide de le plonger dans le bain international. Une convocation pour Marcoussis et une place de titulaire avec les Bleus. Pas de quoi faire perdre la tête à un gamin posé et déterminé. "C’est vrai que cette année ça va très vite. En début de saison, je m’étais plutôt fixé des objectifs avec l’équipe de France des moins de 20 ans. Mais je travaille chaque jour et chaque semaine pour avoir des récompenses comme celle-là. Ça ne m'effraie pas. Ça va être à moi de montrer à Jacques qu'il ne s'est pas trompé."

Rugby, études, Matthieu Jalibert a toujours eu un temps d'avance. Et une maturité étonnante. Sur le terrain, sa panoplie est complète. "Quand on voit ses qualités pures d'appuis, de prises d'intervalles, sa manière de jouer avec la tête haute, sa qualité technique, il a tout pour être un grand", estime l'ancien international Guy Accoceberry.

Il doit jouer, c'est le meilleur ouvreur de France, il n'y a pas photo. Il ne fera peut-être pas un grand match contre l'Irlande mais je suis persuadé qu'il fera un bon match. Et après, il montera en puissance. — Guy Accoceberry

Bref, un surdoué que son ancien manageur à l'UBB, Raphael Ibanez, n'a pas hésité à comparer récemment à Zinedine Zidane. Comparaison hâtive estime l'ex numéro 9 des Bleus. "Il ne faut pas exagérer. Il doit jouer, c'est le meilleur ouvreur de France, il n'y a pas photo. Il ne fera peut-être pas un grand match contre l'Irlande mais je suis persuadé qu'il fera un bon match. Et après, il montera en puissance. Le niveau international est un niveau à appréhender, ce poste demande de la maturité. Il faut lui laisser le temps d'éclore."

Les sollicitations médiatiques, la pression de l'événement, celle que ne manqueront pas de lui mettre les Irlandais....On aura sans doute samedi soir une vision plus claire de la dureté de sa carapace.