XV de France : Fofana, Falgoux et Penaud titulaires pour finir le tournoi en Italie sur une bonne note

L'équipe de France de rugby va tenter ce samedi (13h30) à Rome d'éviter de s'enfoncer davantage dans la crise. Jacques Brunel a opéré six changements dans son quinze de départ. Côté clermontois, Fofana est de retour, Falgoux est titulaire, Iturria et Lopez sur le banc. Vahaamahina au repos.

En attendant le match de l'ASM face à Pau dimanche à l'heure de l'apéro (12h30), les internationaux retenus par Brunel ont eux aussi rendez-vous de bonne heure (13h30) samedi à Rome pour la dernière levée du Tournoi des Six Nations. Le sélectionneur Jacques Brunel a copieusement modifié son équipe avec six changements dans son quinze de départ. Et les Clermontois sont grandement concernés.

La première de Falgoux

Première info, le retour de Wesley Fofana, qui s'était blessé contre le Pays-de-Galles en ouverture du Tournoi. Autre enseignement, Etienne Falgoux va connaître sa première titularisation au poste de pilier gauche. Un autre jaunard Damian Penaud va débuter sans surprise la rencontre en Italie. A noter aussi le retour de Camille Lopez sur le banc, sur lequel va s'asseoir Arthur Iturria. Enfin Sébastien Vahaamahina disparaît carrément de la feuille de match. Mis au repos, le Calédonien est pourtant considéré comme un des cadres des Bleus.

Si une victoire ce samedi chez les Italiens ne masquera pas le niveau collectif des Bleus, elle permettrait de rendre une copie moins pâle et de boucler le Tournoi des six Nations avec l'espoir de jours meilleurs. Partant du principe que l'encadrement du XV de France ne changera pas à six mois de la Coupe du Monde, il va falloir faire des miracles pour ne pas se faire hara-kiri au Japon. Il sera temps ensuite d'entamer un chantier colossal et de longue durée afin de redevenir une nation forte du rugby mondial.

🇮🇹🇫🇷 Dernier match samedi à 13:30 au Stadio Olimpico de Rome pour votre #XVdeFrance ! Allez les Bleus ! #ITAFRA ! #NeFaisonsXVpic.twitter.com/IbHETdcWzM — Fédération Française de Rugby (@FFRugby) March 14, 2019

Le XV de France présente un bilan peu glorieux après les quatre premiers matches du Tournoi. Une victoire sans éclats face à l'Ecosse et trois défaites contre le Pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande. La dernière sortie tricolore n'a pas accouché d'une boucherie comptable (26 à 14), mais les Irlandais, bonus offensif assuré, sont passés en mode croisière en fin de rencontre. Ça ressemblait fort à une "courte" défaite en trompe-l'œil. Un nouveau revers en Italie noircirait encore le tableau tricolore. Jacques Brunel et de ses adjoints passeraient vraiment pour des peintres et l'édition 2019 du Tournoi aurait toute sa place au musée des horreurs.