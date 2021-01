XV de France - UBB : avec les Bleus, Matthieu Jalibert "grandit plus vite"

En l’absence du Toulousain Romain NTamack, opéré d’une fracture de la mâchoire, Matthieu Jalibert sera, au moins au début de la compétition, le numéro un au poste. Même s'il ne compte que huit sélections, il a montré cet automne qu’il avait les épaules pour endosser le costume. Deux matchs appliqués mais un peu timides face à l’Ecosse et l’Italie avant une prestation aboutie et décisive en finale de la coupe des Nations face à l’Angleterre. Interview.

Que peut-on vous souhaiter avec les Bleus ?

Matthieu Jalibert : Des victoires. J'espère qu'on va continuer sur la lancée qu'on a créée depuis l'arrivée du staff de Fabien (ndlr : Galthié). On vit des choses incroyables là-bas. J'espère que ça va se bonifier avec les titres.

Des matchs qui te permettent de progresser très rapidement qui font un bien fou à tous ceux qui les jouent et moi le premier. J'ai l'impression honnêtement d'avoir une autre vision du rugby et de trouver des solutions plus rapidement quand j''ai joué ce genre de match.

Que vous apporte cette expérience des matchs internationaux ?

Quand on enchaîne les matchs avec l'équipe de France, on grandit plus vite, on prend plus de responsabilités. Quand on revient en club, on sent qu'on a beaucoup plus de responsabilités. Ces matchs me permettent de découvrir un niveau au-dessus où il est plus difficile de prendre des décisions, où il faut aller beaucoup plus vite, où il faut réfléchir plus vite. Des matchs qui te permettent de progresser très rapidement qui font un bien fou à tous ceux qui les jouent et moi le premier. J'ai l'impression honnêtement d'avoir une autre vision du rugby et de trouver des solutions plus rapidement quand j''ai joué ce genre de match.

A l'image de celui livré face aux Anglais ?

Là c'est vraiment le Graal. On a joué contre une des meilleures équipes du monde donc forcément des matchs comme ça c'est un boost au niveau de l'expérience et de la maturité. Ce sont des matchs qui restent gravés. Des matchs compliqués et pour nous à ce genre de poste, c'est hyper intéressant et enrichissant d'essayer de trouver des solutions face à des équipes comme ça.