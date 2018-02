Le demi de mêlée a été autorisé par le sélectionneur à jouer en Top 14 ce dimanche (12h30) face aux Tarnais. Et rejoindra dans la foulée le stage des Bleus à Aix-en-Provence.

Depuis mardi et l'officialisation du groupe retenu pour préparer le troisième match du Tournoi des Six Nations face à l'Italie, on savait que certains joueurs pourraient jouer ce weekend avec leur club en en Top 14. Restait à savoir lesquels.

On sait depuis ce jeudi que Baptiste Serin a reçu l'autorisation de Jacques Brunel. Pas forcément une surprise concernant un joueur qui reconnaissait lui-même, la semaine dernière à Marcoussis, son manque de rythme au cœur d'une saison où il n'a pour l'instant disputé que dix matches de championnat.

Le numéro 9 sera donc de la partie ce dimanche face au Castres Olympique. Selon Sud-Ouest, ce ne sera pas le cas des trois autres Bleus de l'effectif, Jefferson Poirot, Marco Tauleigne et Adrien Pelissié.